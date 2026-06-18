Beñat San José se convierte oficialmente en nuevo entrenador del Rayo Vallecano

El Rayo Vallecano oficializa a Beñat San José, que deja el Eibar para asumir su primer reto en Primera División y poner fin a la lista de candidatos que manejaba el club para el banquillo de Vallecas, como Jagoba Arrasate o Pabolo Hernández, entre otros

El Rayo Vallecano ha hecho oficial el fichaje de Beñat San José. El conjunto franjirrojo ha confirmado las sospechas con el técnico vasco, que dice adiós al Eibar año y medio después de su llegada para asumir el reto en el equipo de Primera División, la que será su primera experiencia tras una carrera dónde ha pasado por diferentes clubes.

Por ello, el Rayo Vallecano descarta otros perfiles que estuvieron encima de la mesa, como el de Carles Martínez, Jagoba Arrasate, Pablo Hernández o incluso Rubén Albés, entre otros. Por ello, la apuesta para sustituir a Iñigo Pérez, técnico del Villarreal, es finalmente Beñat San José, con el que se ponen fin a los rumores sobre los posibles elegidos para el banquillo de Vallecas, que tendrá nuevo dirigente para la próxima temporada.

Beñat San José toma el mando de Vallecas para sustituir a Iñigo Pérez

Beñat San José llega al Rayo Vallecano tras una temporada en el Eibar dónde ha acabado octavo con 67 puntos en la clasificación de LaLiga Hypermotion, a las puertas de poder disputar el playoff de ascenso a Primera División, ya que han quedado a cinco del Castellón, además de seis de Las Palmas y Castellón. Por ello, Martín Presa y el resto de la dirección deportiva se han decantado su perfil para seguir con la ilusión en Vallecas.

No obstante, el Rayo Vallecano no ha destacado los detalles del contrato de Beñat San José, algo que sí hicieron en su momento cuando anunciaron los fichajes de Andoni Iraola o Iñigo Pérez, confirmado como nuevo entrenador del Villarreal. El técnico franjirrojo ficha por un equipo que ha quedado en la misma posición que el Eibar en Segunda División, octavo, pero en su caso con 50, a tan solo un punto del Getafe, en puestos de Europa.

Beñat San José es el elegido por delante de otros candidatos como Arrasate

De esta manera, se confirman las sospechas con la llegada de Beñat San Jose, que sonó con fuerza ayer miércoles para llegar al Rayo Vallecano. Cabe recordar que el técnico de Donostia cuenta con experiencia en clubes de diferentes ligas, como son los casos del Al-Attihad, Antofagasta, Bolívar, U. Católica, Al-Nasr, KAS Eupen, Atlas y SD Eibar.

Beñat San José le gana la partida a Jagoba Arrasate, que podría seguir vinculados con equipos que siguen en busca de un nuevo entrenador, como Girona o Mallorca. En cualquier caso, el técnico del Rayo Vallecano, tras dirigir al Eibar durante 60 partidos, se pondrá al frente de un equipo con dudas reales en la plantilla. Ilias Akhomach, Mumin, Luiz Felipe, Carlos Martín, Gumbau y el Pacha Espino acaban contrato el 30 de junio.

Comunicado oficial del Rayo Vallecano anunciando a Beñat San José

Beñat San José es oficialmente nuevo entrenador del Rayo Vallecano.

Beñat San José Gil (San Sebastián, 24 de septiembre de 1979) comenzó su trayectoria en los banquillos en las categorías inferiores de la Real Sociedad. Tras cuatro temporadas, dio el salto a Arabia para dirigir al equipo sub-21 del Al-Ittihad y después al primer equipo, con el que logró la Copa de Campeones del Rey de Arabia Saudí en 2013.

Posteriormente continuó en el Al-Ettifaq en la temporada 2014-15. Ya en la 2015-16, entrenó al Deportes Antofagasta de Chile, donde logró alcanzar la mejor clasificación histórica del club. A la temporada siguiente su destino fue el Club Bolívar, de Bolivia. En 2017, se proclamó bicampeón consiguiendo el Torneo Apertura y el Clausura.

En su regreso a Chile entrenó a la Universidad Católica, logrando la Primera División chilena en 2018. Posteriormente dirigió al Al-Nasr en los Emiratos Árabes Unidos, y en 2019 regresó a Europa para entrenar al KAS Eupen. En la campaña 2020-21, alcanzó las semifinales de la Copa de Bélgica y logró, una vez más, la mejor clasificación histórica del club.

Su siguiente etapa sería en el Mazatlán mexicano, regresando al Bolívar en 2022 donde en 2023 logró proclamarse campeón de la Liga boliviana y llevó al club a los cuartos de final de la Copa Libertadores. Posteriormente volvió a México para dirigir al Atlas FC.

Finalmente desde su llegada a la SD Eibar, en febrero de 2025, Beñat San José ha dirigido al conjunto armero en 60 partidos. Ahora, llega al Rayo Vallecano donde le deseamos la mejor de las suertes.