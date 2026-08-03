El Rayo da un paso clave para volver a jugar en Vallecas: abrirá el Estadio para una nueva inspección

El club franjirrojo frena el bloqueo a la Comunidad de Madrid y abrirá el Estadio de Vallecas para una nueva inspección y las posteriores obras, mientras Martín Presa es optimista con jugar en su 'casa' al inicio de La Liga

El Rayo Vallecano está viviendo un auténtico lío con su Estadio. La Comunidad de Madrid mandó una auditoría al Estadio de Vallecas y concluyó que no ofrece las garantías de seguridad necesarias, ni para los aficionados ni para el propio equipo de Beñat San José. Por ello, ordenaron retirar temporalmente la concesión del estadio al Rayo Vallecano y prevén hacer unas obras urgentes para que el recinto cumpla con todas las condiciones.

Esto supone que el conjunto franjirrojo no pueda jugar en su Estadio, y ya han iniciado la búsqueda para tener un nuevo recinto en el que comenzar los partidos de La Liga. Sin embargo, este lunes el club empieza a ceder y mañana abrirán las puertas de Vallecas para una nueva inspección de la Comunidad de Madrid, a la espera de que comiencen las obras mientras que el presidente del Rayo espera iniciar la competición en su Estadio.

El Rayo Vallecano abre el Estadio a la Comunidad de Madrid para iniciar las obras de urgencia

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco, ha confirmado que el Rayo Vallecano empieza a ceder y mañana martes abrirá sus puertas a la Comunidad de Madrid después de dos días de bloqueo. El objetivo es que realicen una inspección y así iniciar las obras de urgencia previstas, con el propósito de garantizar la seguridad en el recinto.

"Esto no es un enfrentamiento entre el club y la Comunidad, sino una reclamación de responsabilidad hacía el propio club, que ha dicho que se compromete a cumplir sus obligaciones" ha explicado De Paco ante este lío que pone al Rayo en jaque antes del inicio de una nueva temporada de La Liga. No sólo porque de momento no podrán jugar en su 'casa', también por el enredo con los socios y los abonos, teniendo que devolver el dinero a aquellos que no pueden seguir los partidos fuera de Madrid. Por ello, el presidente del Rayo ya trabaja para regresar cuanto antes a Vallecas y muestra optimismo.

Mariano de Paco asegura que "el estadio no está en condiciones para representar a un club como el Rayo Vallecano", por lo que en esta nueva inspección buscarán los "elementos fundamentales" que causan los problemas de seguridad y realizarán un informe técnico, que permitirá llevar a cabo las obras cuanto antes, después de que el club madrileño haya frenado durante dos días esta nueva inspección.

Martín Presa, presidente del Rayo, espera volver a Vallecas para la nueva temporada de La Liga

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte ha confesado que "lo normal es que el primer partido de la temporada no se pueda jugar en el estadio si se confirma alguno de los parámetros de la auditoría". Sin embargo, apoya que el club franjirrojo pueda volver a jugar cuanto antes en su 'casa'. "El club tiene que hacer todo lo posible porque juegue en Madrid" reconoce De Paco, por lo que pide que no se paralice más el proceso de obra.

Tras esta reunión con el consejero, Martín Presa, presidente de la entidad de Vallecas, ha afirmado que "esperemos que sí" al preguntarle si el equipo de Beñat San José finalmente podrá jugar en el estadio de Vallecas, avisando además que en las próximas horas el club emitirá un comunicado.

El Rayo Vallecano toma el Plantío como alternativa mientras solucionan el problema en Vallecas

A la espera de resolver el conflicto con el Estadio de Vallecas, el Ayuntamiento de Burgos da vía libre para que el equipo madrileño pueda jugar en El Plantío cuando enfrenten sus partidos como local, a la espera de la preparación de Vallecas para que cumpla con los objetivos de seguridad.

La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, que ha confirmado que el Estadio de El Plantío, en el que compite el Burgos en La Liga Hypermotion, es de titularidad municipal y que no pondrá obstáculos a la llegada del conjunto vallecano, ya sea durante toda la temporada o únicamente en una parte de ella.