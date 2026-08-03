El Dortmund ya tiene a su nueva joya: 32 millones por Karetsas

El equipo alemán hace oficial el fichaje de Konstantinos Karetsas, que a sus 18 años sigue la política del Dortmund de apostar por jóvenes talentos, como ya hicieron con futbolistas como Haaland o Bellingham

El Borussia Dortmund se ha quedado sin Adeyemi, que ha fichado por el Barça, y ha buscando en el mercado de fichajes una incorporación de peso para su plantilla. Este lunes han anunciado su flamante fichaje, una joya del fútbol griego que se une al equipo con sólo 18 años, siguiendo con la tendencia de apostar por nuevos talentos que crezcan en el club, como ya hicieron con Erling Haaland o Jude Bellingham.

Es Konstantinos Karetsas el nuevo futbolista del conjunto negriamarillo, convirtiéndose en el segundo fichaje más caro de la historia del club y como refuerzo para el centro del campo y el ataque, incorporando a un mediocentro ofensivo que ha dejado grandes sensaciones en la liga belga y que ya es internacional con su país.

El Borussia Dortmund hace oficial el fichaje de Konstantinos Karetsas

El equipo alemán ha confirmado la tercera incorporación a la plantilla de Niko Kovac en este mercado de fichajes. Konstantinos Karetsas, al que definen como "un talento de 18 años", llega procedente del KRC Genk y firma por cinco temporadas, hasta junio de 2031. De esta forma, se aseguran los derechos del jugador por si da la explosión en la Bundesliga y capta la atención de los gigantes de Europa.

A pesar de que el centrocampista griego tenía contrato con el Genk hasta junio de 2027, el Dortmund ha puesto 32 millones sobre la mesa para hacerse con los servicios del joven jugado este mismo verano. La llegada de Karetsas se convierte así en el segundo fichaje más caro de la historia de los bávaros, sólo por detrás de Ousmane Dembélé, que costó 35 millones de euros y ahora brilla en el PSG y ha ganado un Balón de Oro.

El Dortmund da la bienvenida a Karetsas, su nueva joya de tan sólo 18 años

El club alemán ha publicado un comunicado oficial anunciando su fichaje y han dado la bienvenida al joven centrocampista griego, dejando claro que confían en su talento y que saben que mejorará más en la Bundesliga, con la presión de una de las grandes ligas europeas. "Desde el primer momento de nuestras conversaciones, pudimos percibir que Kos está deseoso de unirse al BVB. Y a pesar de todo el talento que ya aporta, aún vemos potencial en él que queremos ayudarle a desarrollar juntos" explica Lars Ricken, director general de deportes

Ole Book, director deportivo, también ha querido alabar las capacidades de Karetsas. "Con su creatividad e inteligencia de juego, Kos enriquecerá a nuestro equipo. Es muy habilidoso técnicamente y tiene la capacidad de encontrar soluciones rápidas en espacios reducidos, especialmente en el último tercio del campo" destaca el ex centrocampista germano.