El Estrasburgo elige a Giovanni Reyna para sustituir a Valentín Barco

El internacional estadounidense, que ha disputado el Mundial 2026, firmará por cinco temporadas como reemplazo del argentino, recien fichado por el Chelsea, tras un curso con escasa continuidad en el Borussia Mönchengladbach

Gio Reyna celebra un gol con Estados Unidos en el Mundial 2026@GioAReyna10

El Estrasburgo tiene encarrilada la contratación de Giovanni Reyna, centrocampista ofensivo de 23 años perteneciente al Borussia Mönchengladbach. El acuerdo entre los clubes rondará los tres millones de euros y quedará pendiente del reconocimiento médico previsto para este lunes en Alsacia.

La operación permitirá al conjunto francés reaccionar con rapidez a la salida de Valentín Barco al Chelsea. Reyna llegará con un contrato de cinco temporadas y con la necesidad de recuperar la continuidad perdida durante sus últimos años en Alemania.

Reyna al Estrasburgo: acuerdo cerrado por tres millones

El entendimiento entre el Estrasburgo y el Borussia Mönchengladbach ha sido adelantado por L’Équipe. El futbolista recibió permiso para abandonar la concentración del equipo alemán y viajar a Francia después de que ambas entidades alcanzaran un acuerdo.

Reyna deberá superar las pruebas médicas antes de firmar un contrato hasta 2031. Salvo que aparezca algún contratiempo durante el reconocimiento, el Estrasburgo completará por tres millones una operación que ha terminado de cerrarse tras la salida de Valentín Barco al Chelsea.

El precio reduce considerablemente el riesgo. El internacional estadounidense mantiene contrato con el Gladbach hasta 2028, pero su escasa participación durante la última temporada y la voluntad del club de facilitar su salida han permitido cerrar el traspaso por una cantidad contenida.

El hueco que deja Valentín Barco en el Estrasburgo

La llegada de Reyna se produce inmediatamente después del traspaso de Barco al Chelsea. El argentino disputó 43 partidos durante el último curso y participó directamente en 12 goles, convirtiéndose en uno de los jugadores más creativos del conjunto alsaciano.

Aunque sus perfiles no son idénticos, ambos pueden recibir entre líneas, conducir hacia campo contrario y ocupar diferentes posiciones del centro del campo. Reyna se desenvuelve principalmente como mediapunta, pero también puede partir desde cualquiera de las bandas para aparecer por dentro.

El estadounidense tendrá la responsabilidad de recuperar parte de la creatividad perdida con Barco. Su capacidad para girarse en espacios reducidos, acelerar el último pase y llegar al área encaja en un equipo que necesita encontrar talento ofensivo sin realizar una inversión elevada.

La gran promesa que no cuajó en el Dortmund

Reyna llegó a la cantera del Borussia Dortmund en 2019 y tardó pocos meses en abrirse paso en el primer equipo. Debutó en la Bundesliga con 17 años y se convirtió en el goleador más joven de la historia de la Copa de Alemania.

Su progresión inicial lo situó entre los talentos más prometedores de su generación. En Dortmund acumuló 146 partidos oficiales, marcó 19 goles y conquistó la Copa alemana de 2021. También formó parte de la plantilla que alcanzó la final de la Champions League en 2024.

Las lesiones impidieron que aquella irrupción tuviera continuidad. Los problemas musculares fueron reduciendo su participación y terminaron provocando una cesión al Nottingham Forest, donde tampoco consiguió asentarse durante la segunda mitad de la temporada 2023/24.

El posterior traslado al Borussia Mönchengladbach debía representar un nuevo comienzo. Sin embargo, Reyna cerró el último curso con una diana y una asistencia en 20 encuentros entre todas las competiciones. Disputó 19 partidos de Bundesliga, pero no completó los 90 minutos en ninguno.

El Mundial recordó el talento de Reyna con Estados Unidos

Su escaso protagonismo en Alemania no impidió que Mauricio Pochettino lo incluyera en la selección de Estados Unidos para el Mundial de 2026. El centrocampista respondió en el estreno ante Paraguay marcando el definitivo 4-1 después de una jugada colectiva de 26 pases.

Aquel gol demostró que su calidad no ha desaparecido. Reyna acumula 43 internacionalidades, diez tantos y seis asistencias con la selección absoluta, unas cifras importantes para un futbolista que todavía tiene 23 años.

El problema durante las últimas temporadas no ha sido su capacidad para generar acciones diferentes, sino la falta de regularidad física y competitiva. Estrasburgo le ofrece un escenario con menos presión que Dortmund y una oportunidad real de encadenar partidos como titular.

Reyna, una apuesta barata con margen de crecimiento

El conjunto francés terminó octavo en la última Ligue 1 y continúa apostando por futbolistas jóvenes cuyo valor pueda aumentar con minutos y estabilidad. La inversión de tres millones encaja plenamente en ese modelo.

Reyna llega con experiencia en Bundesliga, Premier League, Champions y dos Copas del Mundo. También conoce la exigencia de competir por títulos, pero todavía necesita demostrar que puede sostener su rendimiento durante una temporada completa.

Si supera el reconocimiento médico, el Estrasburgo habrá sustituido rápidamente a Barco con una operación de coste reducido y un contrato largo. Para Reyna, el movimiento representa algo más que un cambio de campeonato: puede ser la última gran oportunidad de recuperar la trayectoria que prometía cuando irrumpió en Dortmund.