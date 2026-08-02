Mika Godts elige al PSG, que negocia con el Ajax por 45 millones

El extremo belga ya ha llegado a un acuerdo con el proyecto de Luis Enrique y tiene pactadas sus condiciones, pero el conjunto neerlandés comenzó reclamando cerca de 60 millones de euros

El Paris Saint-Germain ha enviado una oferta oficial superior a 40 millones de euros al Ajax por Mika Godts. La propuesta completa, contando las variables, se situaría alrededor de los 45 millones.

El extremo belga de 21 años ya ha dado su aprobación al proyecto parisino de Luis Enrique y tiene acordadas sus condiciones personales. Las conversaciones entre los clubes avanzan con rapidez, aunque el Ajax partió de una valoración cercana a los 60 millones.

El PSG presenta su primera oferta oficial por Mika Godts

El interés del PSG ha pasado definitivamente a la fase de negociación. Después de establecer contactos tanto con el entorno del jugador como con el Ajax, la dirección deportiva parisina ha presentado una propuesta formal para intentar cerrar el traspaso.

Según ha informado Fabrizio Romano, la oferta supera los 40 millones de euros y podría alcanzar unos 45 millones mediante variables. La información ha sido confirmada por la televisión pública neerlandesa NOS, que mantiene la petición inicial del Ajax en aproximadamente 60 millones.

Las cifras todavía reflejan una diferencia considerable, pero el avance de las conversaciones apunta a que el precio anunciado inicialmente por el conjunto de Ámsterdam no es inamovible. La distribución entre cantidad fija, bonus y condiciones de pago será determinante para alcanzar un acuerdo definitivo.

Mika Godts da el sí al proyecto del PSG

El PSG ya ha solucionado la negociación con el futbolista. Godts ha aceptado la propuesta deportiva y las partes han alcanzado un entendimiento sobre sus condiciones personales. Niels De Jonck, representante del extremo, explicó a De Telegraaf que el jugador había recibido una orientación salarial y estaba “de acuerdo en las líneas generales”. El agente fue todavía más claro al referirse a su voluntad: “Mika quiere ir a París”.

La decisión no respondería únicamente al apartado económico. El entorno del jugador considera fundamental que el PSG haya transmitido un interés decidido en incorporarlo. Godts entiende que se encuentra ante una oportunidad difícil de rechazar para dar el salto desde la Eredivisie al vigente bicampeón de Europa.

Luis Campos, clave en la operación entre Godts y el PSG

El interés parisino venía desarrollándose desde semanas atrás. Godts ya había mantenido conversaciones positivas con Luis Campos, responsable de la planificación deportiva del PSG, y ambos fueron relacionados con una reunión celebrada en Portugal.

El jugador fue visto en Oporto, aproximadamente a una hora de la residencia del dirigente portugués. Aquel encuentro confirmó que el PSG no se limitaba a realizar un seguimiento, sino que había comenzado a explicarle personalmente su proyecto deportivo.

El Ajax utiliza su contrato hasta 2029 para defender el precio

El conjunto neerlandés no necesita vender inmediatamente a uno de sus principales atacantes. Godts tiene contrato hasta el 30 de junio de 2029 después de ampliar su vinculación en noviembre de 2024. Esa protección contractual explica la valoración inicial de 60 millones.

El director deportivo del conjunto neerlandés, Jordi Cruijff, había transmitido públicamente su intención de no facilitar la salida. Sin embargo, el representante de Godts confía en que los clubes terminen acercando sus posiciones. La propuesta de 45 millones obliga al Ajax a tomar una decisión sobre una de las mayores operaciones de su historia reciente.

Los números que explican la apuesta del PSG por Mika Godts

Godts se consolidó durante la temporada 2025/26 como uno de los atacantes más productivos del fútbol neerlandés. El extremo disputó 32 encuentros de la Eredivisie, marcó 17 goles y repartió 12 asistencias.

Su participación directa en 29 tantos resulta especialmente destacada para un futbolista que cumplió 21 años el pasado mes de junio. No es únicamente un extremo capaz de desbordar, sino también un atacante que ha mejorado notablemente su definición y sus decisiones en el último tercio.

Actúa preferentemente en la banda izquierda, desde donde aprovecha su pierna derecha para conducir hacia zonas interiores. También puede partir desde el costado opuesto o desenvolverse cerca del delantero, una versatilidad que encaja con las rotaciones ofensivas habituales de Luis Enrique.

Su rendimiento le permitió debutar con la selección absoluta de Bélgica en marzo. Pese a sus cifras, no entró en la convocatoria para el Mundial 2026, una de las decisiones más discutidas de Rudi Garcia.

Luis Enrique suma otro atacante joven y polivalente

La posible llegada responde a la política seguida por el PSG durante sus últimos mercados. El club francés ha reducido progresivamente su dependencia de grandes estrellas consolidadas y ha apostado por jugadores jóvenes capaces de adaptarse a diferentes posiciones.

Godts compartiría ataque con futbolistas como Désiré Doué y Khvicha Kvaratskhelia. Su incorporación también coincide con las dudas sobre el futuro de Bradley Barcola, que ha sido relacionado con el Liverpool y no tendría garantizada su continuidad en París.

El PSG también trabaja en la llegada de Maghnes Akliouche, pero no considera ambas operaciones incompatibles. Luis Enrique necesita profundidad para competir en todos los torneos y mantener una elevada intensidad en la presión sin reducir el talento ofensivo.

Mika Godts, de una apuesta del Genk a una venta millonaria del Ajax

El Ajax incorporó a Godts en enero de 2023 cuando solamente tenía 17 años. El extremo había pasado por las categorías inferiores de Anderlecht y Genk antes de rechazar la posibilidad de renovar con este último.

Su primera etapa transcurrió en el Jong Ajax, aunque apenas necesitó unos meses para debutar con el primer equipo. Lo hizo el 9 de abril de 2023, durante una victoria por 4-0 frente al Fortuna Sittard.

El precio de su incorporación fue situado en alrededor de un millón de euros. Una venta cercana a los 45 millones supondría una enorme plusvalía para el Ajax, que trata de relanzar su proyecto bajo las órdenes de Míchel.