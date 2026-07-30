Tras el fichaje fallido de Diomande, Luis Enrique busca cerrar la incorporación de una estrella de Francia

El club francés ha reactivado el mercado tras perder a Diomande y la probable salida de Barcola: Maghnes Akliouche es ahora el objetivo prioritario, con un acuerdo casi cerrado para que el delantero del Mónaco se una al campeón de Europa, con unas condiciones que están a punto de definirse

El PSG puso el foco en el fichaje de Diomande, tras su irrupción con el Leipzig y en el Mundial con Costa de Marfil. De hecho, el club francés llegó a alcanzar un acuerdo con el jugador. Sin embargo, el Real Madrid se metió en la carrera por lograr su incorporación, adelantándose incluso en la operación y estando muy cerca en estos momentos de hacer oficial su llegada. Por ello, Luis Enrique ha pedido a una estrella de Francia.

El elegido para reforzar la delantera del PSG es Maghnes Akliouche, que viene de jugar el Mundial 2026 con Francia, siendo una de las opciones en la convocatoria de Didier Deschamps. En este sentido, el jugador cuenta con contrato hasta 2028, pero todo parece indicar que el delantero aceptará la propuesta de manera inminente para unirse al vigente campeón de la UEFA Champions League, con fuerte competencia en la parcela ofensiva.

Maghnes Akliouche, el talento del Mónaco que ya llama a la puerta del PSG de Luis Enrique

Maghnes Akliouche ha sido un fijo en el Mónaco esta temporada, al igual que en las cuatro anteriores que lleva defendiendo la camiseta del equipo francés. El delantero no ha cambiado de equipo hasta el momento en su carrera, por lo que podría dar el gran salto a un club como el PSG de Luis Enrique, que luchará por volver a conquistar la UEFA Champions League por tercera vez consecutiva.

Además, Maghnes Akliouche viene de tener protagonismo en la Copa de Europa, alcanzando los diez partidos, entre los que hizo un gol y tres asistencias. En la Ligue 1 dejó la marca de seis tantos y seis pases de gol, sumando registros en su campaña en Francia. Esto le permitió poder disputar su primer Mundial con la selección absoluta, dónde tuvo minutos en la segunda jornada, frente a Irak, en la contundente victoria por 3-0.

Akliouche, el posible segundo fichaje del PSG en este mercado

De esta manera, Akliouche podría convertirse en el segundo fichaje del PSG, tras la llegada del portero italiano Alesandro Longoni, que ha llegado como agente libre procedente del Milan. Además, Luis Enrique podría estar buscando en el jugador del Mónaco un sustituto de Bradley Barcola, que no renovará y apunta a firmar su incorporación por el Liverpool de Andoni Iraola en este mercado, a la espera de un acuerdo cerrado.

Sin embargo, Akliouche tendría una dura competencia si termina fichando por el PSG. Luis Enrique cuenta con varios de los jugadores más desequilibrantes del mundo. Uno de ellos es Khvicha Kvaratskhelia, titular en la banda izquierda y líder absoluto de la delantera junto con Ousmane Dembélé, el último Balón de Oro y con posibilidades de acabar entre los candidatos para el de este año. Doué y Mbaye completan la parcela ofensiva.

Barcola y Diomande, movimientos que afectan al fichaje de Akliouche

En este sentido, las negociaciones entre el PSG y el Mónaco han dado un avance importante por Maghnes Akliouche, tal y como ha avanzado Fabrizio Romano. El periodista especializado en el mercado de fichajes ha explicado que el acuerdo está en la etapa final entre ambos clubes, por lo que tan solo quedan detalles por resolver para que haya luz verde y el delantero de 24 años se ponga a las órdenes de Luis Enrique.

La potencial salida de Barcola al Liverpool podría incluso acelerar la llegada de Akliouche al PSG, que sigue trabajando en su fichaje. El extremo es el deseo de Andoni Iraola para reforzar las bandas del conjunto inglés para la inminente temporada, la primera del técnico vasco en el club de Anfield. Además, al movimiento del jugador del Mónaco se une la incorporación fallida de Diomande, que apunta a firmar su llegada con el Real Madrid.

El PSG, además, informó que se bajaba de la carrera por el fichaje de Diomande, dejando vía libre al conjunto de Jose Mourinho para que cierre su llegada. Desde Valdebebas cuentan las horas para lanzar el comunicado oficial que confirme la quinta incorporación del Real Madrid, que trabaja a dos bandas por alcanzar un acuerdo con el Manchester City por Rodri. El MVP del Mundial, a la espera de negociaciones entre clubes.