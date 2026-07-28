Iraola acerca al Liverpool a una de las estrellas del PSG: acuerdo con Bradley Barcola

El equipo de Anfield se coloca el primero en la puja por Bradley Barcola y ya llegan a un acuerdo con el jugador, a la espera de completar las negociaciones económicas con el PSG

Bradley Barcola es uno de los grandes protagonistas de este mercado de fichajes. El extremo francés es una de las nuevas estrellas del PSG y de la Selección gala, pero en el equipo de Luis Enrique no tiene la titularidad asegurada. Por ello, hace unos días rechazó la renovación y ya busca nuevo equipo en el que ser protagonista indiscutible. Y lo ha encontrado de la mano de Andoni Iraola.

El técnico española ha cogido las riendas del banquillo del Liverpool y está preparando una auténtica revolución, a la espera de completar uno de los mejores movimientos de esta ventana de fichajes. El club de Anfield se ha puesto primero en la puja por hacerse con los servicios de Barcola y ya llegan a un acuerdo con el jugador, a la espera de cerrar las negociaciones con el PSG.

Bradley Barcola da el 'sí' a su fichaje por el Liverpool de Andoni Iraola

El Liverpool ha intensificado los contactos con el París Saint-Germain para pulir todos los detalles y tratar de cerrar el fichaje de Bradley Barcola, pero el jugador ya ha dado luz verde a esta operación, como adelanta la prensa francesa, llegando a un acuerdo verbal con el club inglés. Sin embargo, para completar este traspaso y hacerlo oficial, los dos equipos deben llegar a un acuerdo económico.

El joven atacante francés, quién ya es internacional con Francia y uno de los grandes talentos del mercado a sus 23 años, tiene contrato vigente con el equipo parisino hasta junio de 2028. Pero ha perdido protagonismo ya que Luis Enrique prioriza a jugadores como Khvicha Kvaratskhelia o Désiré Doué, por lo que saldrá del equipo este verano. Eso sí, el Liverpool aún tiene que cumplir con las exigencias económicas que demanda el club del Parque de los Príncipes.

El Liverpool llega a un acuerdo con Barcola, uno de los nombres más destacados del mercado de fichajes

El conjunto 'red' busca un extremo tras la salida de Mohamed Salah, que ya ha encontrado nuevo equipo, y se ha fijado en Barcola para reforzar el ataque. El problema es que el PSG pide para cerrar su fichaje entre 160 y 170 millones de euros. Sin embargo, el Liverpool lo considera una cifra muy elevada y van a tratar de rebajarla, buscando llegar a un acuerdo por 140 millones o menos.

Por lo pronto, los fichajes que ya han completado han sido los de Víctor Muñoz, que ha dejado beneficio económico en el Real Madrid, y el de Jérémy Jacquet, a la espera de cerrar con Barcola uno de los movimientos clave en este mercado.