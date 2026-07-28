Brais Méndez y Miguel Rodríguez dejan un dineral inesperado en el Celta de Vigo

Los movimientos de ambos canteranos este verano, por una cantidad de casi nueve millones de euros, permiten al Celta ingresar una cantidad extra con la que no se contaba pero que se aseguró el club vigués en su momento

El Celta de Vigo sigue recogiendo los frutos que van dando sus canteranos pese a que hace ya años que salieron de Balaídos. Son los casos de Brais Méndez y Miguel Rodríguez. Uno se ha marchado de España y el otro acaba de regresar, pero vamos a ir cronológicamente.

El primer traspaso en darse fue el de Brais Méndez, que ya tuvo una última temporada en la Real Sociedad con altibajos y ambas partes ya daban por hecho que separar sus caminos era lo mejor, llegando además una buena oferta en lo económico tanto para el club como para el jugador, que firmó por el Columbus Crew de la MLS.

El conjunto del estado de Ohio ha pagado seis millones de euros por el atacante de Mos, que se formó en los escalafones inferiores del Celta, con el que debutó en Primera división y desde el que dio el saltó a la Real Sociedad en 2022 a cambio de 14 millones de euros.

Ese aquel momento el Celta no se guardó ningún porcentaje del jugador pero sí que se lleva un pellizco por los conocidos mecanismo de solidaridad, aquellos que compensa en un club por formar a un futbolista antes de convertirse en profesional. Así, según desvela El Faro de Vigo, el Celta ingresará ahora unos 255.000 euros al corresponderle el 5% del traspaso en ese concepto.

Las cuentas por Miguel Rodríguez

Mucho más percibirá el Celta por el movimiento de Miguel Rodríguez, que ayer firmó como nuevo jugador del Deportivo Alavés para las próximas cinco temporadas, hasta 2031, adonde llega procedente del Utrecht de la Eredivisie. El Celta lo vendió hace dos años, aunque el primer año estuvo cedido, tras el cual el conjunto neerlandés ejecutó la opción de compra que disponía por 1,25 millones de euros.

En esa operación, el Celta se reservó el 50% de la plusvalía de un futuro traspaso y el Alavés lo ha fichado por el doble de lo que lo compró el Utrecht, es decir, 2,5 millones de euros más otro medio millón en función de variables que dejaría el traspaso en tres millones.

Así, la plusvalía es de un mínimo de 1,25 millones de euros pero puede alcanzar los 1,75 si se cumplen esas variables de fácil alcance, según asegura el diario gallego, por lo que el Celta se asegura embolsarse 625.000 euros por el traspaso de Miguel Rodríguez al Alavés, a los que se podría sumar otros 250.000 si se cumplen finalmente esas variables, dejando el total en torno a los 875.000 euros, que junto a los 255.000 de Brais, hacen más de un millón de euros por dos canteranos que hace tiempo que salieron de A Madroa.