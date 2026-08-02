Nueva oferta por Eli Junior Kroupi

El delantero del Bournemouth es uno de los objetivos del Barcelona para reforzar la delantera, pero ahora un nuevo equipo entra en la puja presentando una oferta

El mercado de fichajes cada vez lo protagonizan más jóvenes talentos. Un verano marcado por el interés en perlas como Yan Diomandé o Ayyoub Bouaddi, también ha llamado la atención Eli Junior Kroupi. El joven delantero del Bournemouth se ha convertido en una de las grandes promesas de la Premier League y ya llama la atención de diversos clubes a nivel internacional.

Entre ellos, el FC Barcelona ha sido uno de los equipos que más ha valorado su fichaje. Sin embargo, el equipo inglés ha rechazado sus dos primeras ofertas y las negociaciones están paralizadas. Pero el interés en fichar al francés de 19 años llega mucho más allá de La Liga y ya hay un equipo que ha presentado una nueva oferta.

El Al Hilal se mete en la puja por el fichaje de Eli Junior Kroupi

El delantero del Bournemouth es la apuesta del Barça si no consiguen hacerse con los servicios de Julián Álvarez, que cada vez parece más difícil que el Atlético de Madrid le permita salir. Sin embargo, el delantero de 19 años es una de las piezas claves del proyecto de Marco Rose, por lo que no van a permitir que se vaya del equipo fácilmente. Junior Kroupi tiene contrato hasta junio de 2030, y el equipo inglés no tiene intención de dejarle salir, a no ser que les llegue una gran propuesta económica.

Por ello, el Al Hilal se mete en la carrera por su fichaje, en la que además del Barça también se encuentran clubes como el Arsenal, el Chelsea o el PSG, que también han preguntado por el internacional francés, que compite en categorías inferiores con su selección. El club saudí ha presentado una oferta al Bournemouth, aunque no han trascendido cifras.

Se complica la opción del Barca por el fichaje de Eli Junior Kroupi

Esta nueva oferta puede poner en peligro los planes del conjunto culé de sumar a su equipo a Junior Kroupi, aunque no tanto por las posibilidades de irse a la liga saudí, ya que a sus 19 años sería raro salir de la Premier para unirse a un equipo de Arabia Saudí, más bien por un aumento del precio. El Al Hilal es uno de los clubes más destacados de la liga saudí, y su oferta económica puede ser mucho más atractiva que la del equipo de Joan Laporta.

De hecho, los del Camp Nou ya han presentado dos ofertas y ambas han sido rechazadas. El Bournemouth empezará a negociar a partir de los 100 millones, no por menos.

El futuro de Junior Kroupi se decidirá mientras se recupera de su lesión

Lo que está claro es que el futuro de la joven promesa francesa, tanto si permanece en Inglaterra como si pone rumbo a un nuevo equipo, se aclarará mientras él está lesionado. El francés sufrió una fractura del quinto metatarsiano del pie que le ha obligado a someterse a cirugía. Por ello, permanecerá lejos de los terrenos de juego durante tres o cuatro meses, en función de cómo avance su rehabilitación.