El Sevilla busca gol en el mercado de fichajes y Akor Adams marca a los 19 minutos de debutar con el Venezia

El delantero africano salió en la segunda parte y celebró su debut con el conjunto italiano anotando su primera diana en la ajustada derrota contra el Saint Étienne. También jugó su primer partido con el Lille el central Tanguy Nianzou

Este el balance anotador de un equipo muy necesitado de refuerzos en el que Luis García Plaza sigue esperando a que José Ignacio Navarro encuentre en el mercado al '9', al sustituto de un Akor Adams que ya ha celebrado su primera diana con la camiseta del Venezia FC. El delantero nigeriano marcó este pasado sábado en su primer partido con el conjunto recién ascendido a la Serie A, un amistoso ante el AS Saint-Étienne francés.

Akor Adams llegó, debutó y marcó

Akor Adams sólo tardó 19 minutos en dejar su sello en Venecia. Entró en la reanudación en sustitución de Rahmani y en el 65 estableció el momentáneo 3-2 en el marcador del Polideportivo de Divonne-les-Bains, a los pies de los Alpes, al ejecutar con acierto un penalti forzado por su compañero Sagrado. El disparo, potente y ajustado, no dio opción al portero del conjunto galo. Sin embargo, el St-Éttienne logró hacer el 4-2 y, aunque los transalpinos no arrojaron la toalla y llegaron a marcar el 4-3, el marcador ya no se movió más.

Es la primera derrota del Venezia FC en lo que va de pretemporada. Se estrenaron el 23 de julio con una goleada ante el modesto Vis Pesaro (8-0) y se impusieron de manera holgada al Galatasaray turco (0-3), sólo cuatro días después. El pasado viernes, el equipo viajó hasta Francia para concentrarse en Divonne-les-Baines y ahí llegó la primera citación para Akor Adams, que se ha entrenado dos semanas con su nuevo equipo antes de disputar sus primeros minutos. El gol afianza la ilusión con su fichaje, tal y como puede verse en la prensa deportiva de Italia este domingo.

Nianzou también debuta con el Lille y Juanlu se marcha al Bournemouth

Cabe recordar que el Sevilla FC ingresa un fijo de 16,5 millones de euros por el traspaso de Akor Adams, que podría llegar hasta un máximo que ronda los 22 millones si se cumplen una serie de variables de diversa complejidad. A ese dinero, la dirección deportiva nervionese añadirá en breve otros 13 millones de euros del acordado traspaso de Juanlu Sánchez al AFC Bournemouth inglés, que está cerrado a falta de oficialidad.

También cabe apuntar ahí el importantísimo margen salarial que liberó Tanguy Nianzou, vendido al LOSC Lille aunque asumiendo aún la ficha de esta temporada. Por cierto, el central francés también debutó este pasado sábado y disputó los últimos 29' en el 3-6 ante el OH Leuven belga. Además, este domingo se suman a la concentración del Sevilla FC los mundialistas Rubén Vargas y Djibril Sow, que a priori vuelven con ofertas para seguir haciendo caja. A ver cómo evoluciona este mes de agosto con mucho trabajo aún por hacer en Nervión.