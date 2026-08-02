Utrecht 0-1 Sevilla: Los detalles son Pequeños, la rentabilidad es máxima

Un Sevilla plano con la pelota y romo en ataque vuelve a sacar petróleo de sus trabajados conceptos como bloque ordenado y aprovecha, por medio de Peque, un regalo en forma de escandalosa pifia defensiva para doblegar a un rival que le hizo daño. Cinco victorias en seis partidos y tres porterías a cero: no se puede hacer más con menos. Así te lo contamos, minuto a minuto

El juego del Sevilla FC no transmite mucho, la capacidad de creación es mínima y no hay colmillo alguno arriba; pero hay un bloque muy ordenado, competitivo y vivo para aprovechar circunstancias sobrevenidas. Hay trabajo, está aprendiendo a sufrir aunque hay que pulir bastante la defensa a balón parado, no se descompone y se puede decir que está aprendiendo a ganar con muy poco. El pasado viernes no fue mejor que el NEC Nimega, pero un mal rechace del portero y un balón que el último defensa dejó botar fueron aprovechados por Isaac Romero e Ibra Sow para el 1-2 final. Este domingo, el FC Utrecht ha sido superior, pero el marcador ha acabado con 0-1 gracias al regalo aprovechado por Peque.

Al descanso se llegó con ventaja nervionense gracias al regalo que Peque convirtió en el 0-1 al filo de una primera media hora en la que el Sevilla FC apenas lograba salir de su campo y pasaba apuros con el juego directo del FC Utrecht, que no paraba de colgar balones al área y perdonó dos muy claras. Después del casi inesperado gol, que nace de un 'patapum parriba' de un 'perro viejo' como Juan Iglesias, el equipo logró tener más posesión e hizo recular algo al rival; pero sin llegar a generar peligro, la gran asignatura pendiente que viene remarcando esta pretemporada. En la segunda parte no pasó nada de nada y con eso le fue suficiente para sumar otra victoria.

El Sevilla sufre con el juego directo y el balón parado: De Wit y Min perdonan el 1-0

El FC Utrecht, que empieza la Eredivisie el próximo domingo, se hizo con el control de la posesión desde el pitido inicial y fue empujando atrás a un Sevilla FC que quería fijar una alta línea de presión. Guridi, esta vez de enganche, se emparejaba con Peque en la avanzadilla y el resto del equipo se ordena en dos líneas de cuatro que mantenía el orden pero pasaba apuros con el juego directo local.

En el 7', un servicio colgado desde la derecha por Cathline buscaba al gigante David Min, pero De Wit remató casi sin querer y el poste ayudó a Vlachodimos, que recogió el rechace de la manera, embolsó y sacó rápido. Aún más clara fue la del propio Min sólo cuatro minutos después: Zagré colgó una falta lateral desde la izquierda, De Wit peinó en el segundo palo y el punta del Utrecht volvió a aparecer en boca de gol, muy solo. Por suerte, el balón le vino muy abajo, tuvo que rematar con el muslo y el remate acrobático salió alto.

El patadón de Juan Iglesias, la pifia de Puhl y el oportunismo de Peque se traducen en oro

Después de muchos minutos metido en campo propio, Juan Iglesias decide sacar al equipo con un patadón arriba para mandar el balón a terreno del Utrecht. A la acción le dieron continuidad Guridi y Peque estirando la línea de presión mientras el balón pegaba botes muy altos hasta llegar al área local. Ahí, con su portero a media salida, el gigante Ferdinand Pohl arriesgó controlando con el pecho, perdió el control de un balón que seguía brincando y Peque, con mucho oportunismo, irrumpió para amansarlo y mandarlo dentro de una portería vacía.

Fue un regalo, sí, porque la pifia fue dantesca; pero también fue el premio al esfuerzo de Peque por seguir una acción que aparentemente no llevaba a ningún sitio pero que le pilló en el punto de penalti en el momento del error del central. Tras el tanto, el Utrecht reaccionó y por unos segundos celebró el 1-1, de nuevo a balón parado: enésimo córner que bota Cathline y De Wit vuelve entra muy solo en el segundo palo para cabecear a placer. La acción fue anulada por una falta previa de Vesterlund sobre Nico Guillén y al descanso se llegó con ese 0-1. Es más, se puede decir que ese fue el verdadero final del encuentro.

Lo más destacado de la segunda parte: que Juanlu Sánchez no tuvo minutos

La segunda parte sobró. No hay nada que contar y apenas se vivían tres minutos seguidos de juego ininterrumpido. Muchísimos cambios en los dos equipos, faltas, protestas a las azarosas, histriónicas y en ocasiones surrealistas decisiones del árbitro, más la pausa para la hidratación...

Y eso que empezó prometiendo, con una volea alta de Oso, y acabó con el Utrecht acosando de nuevo: la tuvieron Owen y Van de Berg, pero remataron muy alto. Quinta victoria y tercera portería a cero en seis partidos. Suma cuatro triunfos y un empate que acabó ganando en los penaltis. Sólo ha perdido en Cracovia y el saldo, a pesar de la evidente falta de pegada, es de seis goles a favor y tres en contra. Buen partido de Sangante (que dio el susto). Mucho oficio, el de Guridi y Juan Iglesias.

El sábado, ante el Bayer Leverkusen, séptimo y último encuentro de preparación de un equipo que necesita refuerzos de manera urgente, pero sigue haciendo mucho con muy poco. Casi nada. Esas son las conclusiones de lo que va de pretemporada en el Sevilla FC. En ese sentido, la otra noticia del encuentro ha sido el acuerdo cerrado con el AFC Bournemouth inglés por el traspaso de Juanlu Sánchez. El de Montequinto estaba en el banquillo pero fue uno de los pocos que no tuvo minutos (junto a Alberto Flores y a Mario Díaz).

Ficha técnica del Utrecht - Sevilla

0- FC Utrecht: Barkas; Vesterlund (Van de Berg 86'), Horemans (Didden 62'), Pohl, Eerdhuijzen (Odidi 74'), Zagré; Van Overeem, De Wit (Paredes 74'); Ángel Alarcón (Emmanuel 86'), Cathline (Iqbar 62') y David Min.

1- Sevilla FC: Vlachodimos; Carmona (Castrín 62'), Sangante (Iker Muñoz 66'), Juan Iglesias (Jesuly 79'), Suazo (Jorge Moreno 79'); Agoumé (Edu Altozano 79'), Nico Guillén (Isaac Romero 46'); Miguel Sierra (Julio Díaz 62'), Guridi (Iker Muñoz 66'), Oso (Manuel Ángel 66'); y Peque (Manu Bueno 62').

Árbitro: Martijn Vos (neerlandés). Amonestó a los locales De Wit y Didden, así como a los visitantes Agoumé y Castrín.

Goles: 0-1 (27') Peque.

Incidencias: sexto partido de la pretemporada sevillista, segundo en la concentración de Garderen, disputado en el Stadion Galgenwaard de Utrecht (Países Bajos).