Acuerdo cerrado entre Sevilla y Bournemouth por Juanlu: las cifras definitivas del traspaso

A falta de oficialidad, la venta del canterano nervionense al conjunto inglés es un hecho. Ya ha recibido el visto bueno para viajar a Inglaterra y someterse al preceptivo reconocimiento médico, dejando una plusvalía similar a la de Akor Adams

El Sevilla FC ha cerrado su segunda gran venta del verano, a lo que hay que sumar el importante ahorro que ha supuesto la salida de Tanguy Nianzou rumbo al Lille. Así, después de traspasar a Akor Adams al Venezia por 16,8 millones de euros (más otros 6,7 en variables, aproximadamente la mitad de fácil cumplimiento), este domingo ha quedado sellada, a falta de oficialidad, la marcha de Juanlu Sánchez al Bournemouth. Una operación que dejará una plusvalía similar a la generada por el delantero nigeriano, pues en su caso la misma es íntegra, mientras que por el punta se pagaron 5,5 millones al Montpellier.

No le han faltado las 'novias' en los últimos nmercados

En la noche de ayer sábado, el periodista Fabrizio Romano informaba de negociaciones muy avanzadas con el club inglés, que habría apostado de verdad para adelantarse a la competencia de la Roma, el último club italiano en interesarse por el de Montequinto. Anteriormente, este mismo verano, también se le relacionó con la Atalanta, mientras que hace un año fueron insistentes las informaciones sobre un posible desembarco en el Nápoles que no llegó a cuajar.

Se apuntó la existencia de una oferta de 15 millones más bonus lanzada desde el otrora San Paolo, pero a la hora de la verdad esa apuesta no acabó de fructificar. Tampoco la propuesta surgida con anterioridad desde la Premier League, donde ya pretendieron al canterano sevillista tanto el Wolverhampton como el Nottingham Forest, dispuesto a llegar a los 20 millones, si bien fue el propio jugador el que rechazó esta última opción.

11 millones de euros más dos en variables

Ahora, y ante la necesidad de seguir generando ingresos para poder rearmar su plantilla, el Sevilla FC había rebajado sus exigencias hasta los 15 millones, cantidad que no se alcanzará sin embargo. Según la misma fuente que reveló la existencias de conversaciones, el acuerdo entre clubes se ha cerrado con un fijo de 11 millones de euros más otros dos en variables.

Por su parte, Juanlu también ha dado esta vez su visto bueno para hacer las maletas rumbo a Inglaterra, recibiendo luz verde para poder viajar y someterse en las próximas horas al preceptivo reconocimiento médicos. Por tanto, en breve abandonará la concentración que la plantilla nervionense lleva a cabo en la localidad neerlandesa de Garderen.

Los números de Juanlu en el Sevilla FC

Una lesión ha impedido que lateral derecho blanquirrojo haya podido ser alineado en esta pretemporada por Luis García Plaza, si bien en los últimos días ya se venia entrenando con el grupo. Pero ya no habrá una despedida sobre el campo. El polivalente jugador nervionense, a sus 22 años, dirá adiós después de 109 encuentros oficiales con la elástica sevillista, en los que ha firmado seis goles y 11 asistencias.

Aunque debutó con el primer equipo en la 21/22, a las órdenes de Julen Lopetegui, fue su cesión en el Mirandés durante la 22/23, en Segunda división, la que le abrió las puertas para regresar y consolidarse en la plantilla. Pero esa elogiada polivalencia que le ha permitido jugar de lateral, extremo e incluso por dentro, también ha jugado en su contra en ocasiones. El pasado curso, sin ir más lejos, estuvo por detrás de Carmona en el flanco diestro de la zaga, para el que este verano además ha llegado Juan Iglesias. Por ello, Luis García Plaza pensaba utilizarlo por delante, refrendando su salida que hacen falta extremos.