El Nápoles volverá a la carga por Juanlu, con el brasileño Dodo como alternativa

Después de las infructuosas gestiones de las dos últimas ventanas con Antonio Cordón y Del Nido Carrasco, Giovanni Manna, director deportivo de los partenopeos, insistirá por el quinteño para restar minutos al veterano Di Lorenzo

Fue uno de los 'culebrones' del pasado verano, aunque viviría nuevos capítulos en enero, de nuevo con final abrupto para el Nápoles. Hace justo un año (el 12 de junio de 2025), su director deportivo, Giovanni Manna, visitaba el Ramón Sánchez-Pizjuán para reunirse con los dirigentes del Sevilla FC, enrocados en una exigencia de 20 millones de euros a la que no pensaba llegar el club partenopeo. Ni con Antonio Cordón, primero, ni José María del Nido Carrasco, su último interlocutor, logró licencias el entonces vigente campeón de la Serie A, que ya tenía un acuerdo verbal hasta 2030 con el quinteño.

La última propuesta del Nápoles por el carrilero diestro llegaba hasta los 16 millones, bonus incluidos, pero no satisfizo a los dirigentes blanquirrojos, más allá de que todo iban a ser plusvalías con un canterano criado en la Carretera de Utrera. Según la web especializada 'Transfermarkt', su valor de mercado nunca superó los 15 millones, por lo que en tierras italianas consideraban apropiado ese listón. Ahora, sin que hayan trascendido cifras concretas y con una tasación cercana a los 10 millones, habrá que testar la receptividad tanto del jugador como de los dirigentes sevillistas.

Con Carmona y, seguramente, Juan Iglesias y Sangante como respaldo

A falta de confirmación, el Sevilla FC ha fichado al agente libre Juan Iglesias, que puede ejercer de central y a pierna cambiada en la izquierda, aunque su posición natural es la de lateral derecho. Sigue en nómina otro que también tuvo opciones de salir, José Ángel Carmona, y prefirió quedarse, mientras que Arouna Sangante, que está igualmente apalabrado, ha alternado como carrilero y por dentro con el Le Havre, por lo que la posición en Nervión estaría convenientemente cubierta. Otra cosa es que las cuentas salgan para seguir reduciendo deuda, pues, aún con el tope salarial rebasado, no todo se podrá reutilizar para rearmarse.

Dodo, la alternativa a Juanlu

Según 'La Gazzetta dello Sport', que desvela el renacido interés del Nápoles por Juanlu Sánchez, la alternativa al carrilero de Montequinto es el brasileño de la Fiorentina Domilson Cordeiro, más conocido futbolísticamente como Dodo. Aunque más curtido que el sevillista (tiene 27 años, cinco más), es igualmente ofensivo y con calidad. Cuadra en el perfil demandado, pues los 'azzurri' necesitan restar minutos al veterano Giovanni di Lorenzo, que, a sus 32 años y en su condición de capitán, lo jugó casi todo el curso anterior, auxiliado puntualmente por Pasquale Mazzochi.

Allegri por Conte, pero no cambia la hoja de ruta

Existía la duda sobre si el Nápoles iba a seguir porfiando por Juanlu Sánchez, pues acaba de prescindir de Antonio Conte, su entrenador hasta la 25/26, que era el gran valedor del sevillista. Sin embargo, la elección de Massimiliano Allegri no varía la hoja de ruta, pues el de Livorno ha dado su visto bueno a la nueva intentona por el quinteño, que cerró el pasado ejercicio con tres goles y cuatro asistencias en 35 partidos oficiales, en los que actuó algo más 2.200 minutos. Ahora, sólo falta que se alineen los astros y las cuentas salgan por parte y parte.