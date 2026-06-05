La caída de Juanlu que afecta al Sevilla: los millones perdidos

El canterano ha pasado de ser el jugador con mayor valor de mercado de la plantilla nervionense al que más ha visto descender su cotización merced a su irregular temporada

En un Sevilla FC necesitado de ventas, y por tanto de activos que resulten atractivos en el mercado, la buena noticia viene de la mano de canteranos como Kike Salas, Oso y Castrín, cuyos valores se han disparado en la actualización realizada este mismo viernes por la web especializada Transfermarkt. Además, Agoumé y Akor Adams se convierten en los más valorados (15 millones) y a su vez en dos de las bazas más importantes para hacer negocio. Pero la cruz de la moneda la representa Juanlu Sánchez, otro de los futbolistas del plantel con mayor cartel a priori.

La pérdida de protagonismo de Juanlu, más acentuada con García Plaza

El lateral diestro ha tenido un rol secundario en diferentes fases de la temporada, tanto con Matías Almeyda como especialmente al final, con Luis García Plaza, que solo le dio la titularidad en sus tres primeros encuentros. Una situación que le ha llevado a perder su posición de jugador nervionense con mayor valor de mercado, cayendo de 15 a 10 millones de euros.

Sin duda, se trata de un contratiempo para un Sevilla FC que ya el pasado verano negoció su venta al Nápoles e incluso llegó a un acuerdo por 17 millones con el Wolverhamton. Fue el propio canterano, sin embargo, el que descartó su marcha al conjunto inglés, apareciendo también en enero en el punto de mira del Everton y el Bayer Leverkusen.

Ahora se da por hecho que Juanlu, con contrato hasta 2029, volverá a estar este verano en el mercado, pero habrá que ver hasta dónde están dispuestos a llegar sus pretendientes después de una irregular temporada en la que, pese a todo, ha disputado 2.201 minutos repartidos en 35 partidos, 32 de ellos en LaLiga, en la que ha firma tres asistencias.

Otros 13 jugadores pierden valor de mercado, pero pocos tienen garantizado seguir en el Sevilla FC

Junto al de Montequinto hay varios jugadores más que han visto descender su tasación, si bien varios de ellos no seguirá en el conjunto blanquirrojo. Es el caso de Januzaj (que pasa de 1,2 a 1 millón de euros) y Orjan Nyland (de 0,9 a 0,8), que acaban contrato y ya se han despedido; o de los cedidos Batista Mendy (de 10 a 7,5 millones) y Vlachodimos, que sorprendentemente baja de 4 a 3 kilos, a priori por su edad (32 años). El meta griego aún no ha dicho adiós de forma oficial, pero su continuidad es realmente complicada por las altas pretensiones del Newcastle.

Tampoco se descarta renovar a otros que bajan de valor de mercado, como Gudelj (de 2,5 a 2 millones) o Alexis Sánchez (de 1,4 a 1,2). Por el contrario, sí se espera colocar a otros que también caen en su cotización, como Fábio Cardoso (de 2 a 1,5), Gattoni (de 1 a 0,8), Joan Jordán (de 2 a 1) o Nianzou (de 1,4 a 1,2), siendo los caso del central francés y el medio catalán sin duda los más preocupantes por sus elevadísimos sueldos.

Completan la nómina de sevillistas que ha perdido valor el chileno Gabriel Suazo (de 7 a 6 millones) y un Peque que también tiene su futuro en el aire y ya suena para el Racing de Santander (de 3,5 a 3). Además del ya retirado César Azpilicueta, que ha acabado su carrera cayendo de 1,2 a 1 millón de euros como precio teórico.