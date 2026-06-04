El Racing busca 'killer' y desde el entorno de 'Peque' se ofrecen para volver

Llegó hace dos temporadas con la vitola de goleador consumado en Segunda (19 dianas), pero en Nervión no ha tenido ni acierto ni continuidad, por lo que, con dos año de contrato por delante y un futuro incierto, el ascenso del Racing, el último sitio donde brilló, le abre una puerta

El Racing, flamante campeón de Segunda división, está de vuelta en la elite y, ahora, pretende edificar un proyecto sólido para mantenerse. Para ello, uno de los movimientos más importantes está en la delantera, donde se busca un nombre que, además de ayudar en ese objetivo, sirva de gancho para su enfervorizada afición. Seguirán en plantilla con contrato en vigor Juan Carlos Arana, un Giorgi Guliashvili que se recupera de una fractura de peroné y Asier Villalibre, con una opción de compra de alrededor de un millón de euros que se convertía en obligación en caso de ascenso, pero no Manex Lozano ni Jaime Mata, más un Jeremy Arévalo que se fue en enero.

Aparte de Sergio Canales para el centro del campo, empiezan a ser vinculados con el cuadro blanquinegro otros artilleros de diferente nivel, casos del veterano Jamie Vardy, que acaba de descender a la Serie B en Italia con la Cremonese. Sea como fuere, se mirará con lupa quién llega. Y uno de los que podría emprender el camino de vuelta es Gerard Fernández, conocido futbolísticamente como Peque. Con dos años más de contrato en el Sevilla FC, que pagó cuatro millones de euros (su cláusula de rescisión entonces) para llevárselo de Santander en 2024, el atacante no ha rendido como se esperaba en la capital andaluza.

Números muy pobres y falta de confianza

Racinguista confeso, el internacional sub 21 de 23 años necesita una solución para recuperar la senda que le llevó a luchar por el 'Pichichi' de la División de Plata, con 19 goles y tres asistencias en 41 encuentros oficiales el año que dio el salto. Ha ido de más a menos en participación como blanquirrojo. Y eso que, cuando aterrizó en Nervión, estaba su mentor en el Barça B, un Xavier García Pimienta con el que jugó 1.264 minutos en 29 partidos (un gol y una asistencia en su haber). Aún menos lo hizo con Matías Almeyda, sin que el cambio por Luis García Plaza fuera un alivio.

De hecho, aunque venía de una lesión ligamentosa, solamente jugó 43 minutos en cuatro ratitos ante Atlético de Madrid, Levante UD, CA Osasuna y Real Sociedad, quedándose en el banquillo los tres siguientes encuentros y 'maquillando' las estadísticas con su titularidad en Balaídos ante el RC Celta, ya sin nada en juego. En total, 1.148 minutos y 28 partidos, en los que anotó tres tantos y brindó dos asistencias. Muy lejos de lo esperado, de él y por su propia parte, aunque no quiso marcharse en el mercado invernal.

A su pareja y próximo madre de su hijo le gustaría que se criara en Santander

Siempre ha sido muy celoso de su intimidad Gerard Fernández, que apenas comparte en sus redes sociales imágenes con su pareja, Alejandra, quien sí difundía esta semana por TikTok una imagen preciosa y la mejor de las noticias: van a ser papás. Con ambos posando junto a una ecografía de la criatura, ella anunciaba que "viene la etapa más importante y más bonita" de sus vidas, dejando claro que se unen "más que nunca" ahora que dejan de ser dos: "Nuestro mayor sueño está en camino". Lo curioso es que, entre los comentarios a la publicación, la mujer de 'Peque' dio me gusta a quienes aludían a un regreso a Santander. Una pista de, como poco, sus deseos.