Se desbloquea al fin la venta al Venezia de Akor Adams, que viaja este martes a Italia

El nigeriano, que no se despedirá en persona de sus compañeros, habría dado ya su visto bueno a la última oferta económica presentada por los del Véneto y, tras pasar reconocimiento y cumplir con los últimos trámites, firmará un contrato por cuatro temporadas y una quinta opcional

'Fumata blanquirroja' con Akor Adams. El delantero nigeriano, al fin, habría dado este lunes su visto bueno a la última oferta económica presentada por el Venezia, que alcanzó un acuerdo con el Sevilla FC unos 9-10 días antes a razón de 16,8 millones de euros fijos y 6,7 en variables (la mitad de fácil cumplimiento para completar unos 20 millones asegurados). Faltaba el beneplácito del ex del Montpellier, que no viajó a Polonia con sus compañeros para evitar riesgos de lesión y que fue apremiado por la entidad nervionense, puesto que, según 'ABC', esperaba el paso al frente de otros clubes que le seducían más, casos del Olympique de Marsella y alguno de la Premier League.

Con toda la cautela que merecen estos casos, dado que el protagonista ha dilatado el traspaso en varias ocasiones, parece que se desbloquea definitivamente una operación que, más allá de la pérdida deportiva, supone un alivio muy importante para las arcas sevillistas, con una plusvalía superior a los diez millones y una postrera de casi quince millones. Junto con el adiós de Tanguy Nianzou, una gran noticia para facilitar la inscripción de los tres fichajes hasta el momento (Jon Guridi, Juan Iglesias y Arouna Sangante) y, en cuanto se reconduzca también el 'affaire Oso', debe valer para obrar el necesario rearme de la plantilla por parte de José Ignacio Navarro.

'Planning' previsto para Akor Adams en el Véneto

Desde Italia, el prestigioso periodista de Sky Sports Gianluca de Marzio confirma la información de que la venta de Akor Adams está entrando en su recta final, hasta el punto de que adelanta que este martes debe viajar a Venecia para pasar reconocimiento médico y cumplir con los últimos trámites, empezando por la rúbrica de un contrato que le unirá a los 'arancioneroverdi' por cuatro temporadas, más una quinta opcional según su rendimiento. Ya el jueves, el nigeriano se reuniría con el resto de componentes del cuadro lagunero en el 'stage' de concentración que están celebrando en Falcade, una ciudad situada al pie de los Montes Dolomitas.

Si todo sigue su curso, deberá regresar para despedirse

De cumplirse todos los plazos previstos, Akor Adams, que se quedó en tierra solucionando su futuro, no podrá despedirse en persona de sus actuales compañeros, que viajaron el viernes a Cracovia y se entrenaron allí sábado y lunes, antes y después del amistoso ante el KS Cracovia del domingo. La expedición regresaba a Sevilla en la tarde de este lunes, pero descansará el martes y volverá a los entrenamientos el miércoles a las nueve de la mañana, en teoría con el nigeriano en Italia, para preparar el Trofeo Puertas de Córdoba ante el cuadro califal, que se disputa el jueves a las 21:00 horas.