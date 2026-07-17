Horas decisivas por Akor Adams: el motivo que frena su venta y un vuelo que no debe tomar

El Sevilla FC lo tiene todo acordado con el Venezia, con el que el delantero también pactó un contrato hasta 2030. Sin embargo, él mismo aún no ha dado el OK al discutirse las cantidades que deben percibir otros actores implicados en la operación. Hoy, la plantilla se desplazará a Polonia

En el Sevilla FC confían en que nada se tuerza para que Akor Adams se convierta en su primera gran venta del verano (aún deberán llegar otras, con Rubén Vargas, Juanlu u Oso como grandes candidatos). Pero al mismo tiempo, resulta comprensible que se respire cierta intranquilidad al ver como, día tras día, el delantero nigeriano se sigue ejercitando con el resto de sus compañeros como si nada, aunque el acuerdo con el Venezia es total desde el pasado fin de semana.

Un jugoso negocio para el Sevilla FC

El viaje del director deportivo del conjunto italiano, Filippo Antonelli, a la capital hispalense sirvió para dejar encarrillada una operación que, salvo sorpresa mayúscula, dejará una importante y necesaria plusvalía en el Sánchez-Pizjuán. La misma se ha cerrado en un fijo de 16,8 millones de euros que puede elevarse fácilmente con variables hasta los 20,5, quedando otros tres millones en bonus más difíciles ya de alcanzar.

Sin duda, un traspaso en términos muy ventajosos después de que hace año y medio se pagaran 5,5 millones por su pase al Montpellier, siendo su actual valor de mercado de 15 millones según la web especializada Transfermarkt. Se había apuntado que eran las formas de pago (cuánto se abona al contado y cuánto a plazos) lo que frenaba el OK para que el africano tome un vuelo con destino a la región transalpina del Véneto. Pero según ABC de Sevilla, es en realidad el propio Akor Adams el que mantiene en 'stand by' su salida.

Un reparto al que Akor Adams debe dar el visto bueno

Antes de que ambos clubes llegasen a un entendimiento, el ariete de Kogi State ya había pactado un contrato con el Venezia por cuatro temporadas, hasta 2030. Pero dentro de una operación tan compleja, son más los actores implicados (incluidos sus representantes), y cada uno de ellos se lleva también su parte. Ahí estaría lo que frena por ahora el asunto, en el reparto de esas cantidades, siendo el propio jugador el que debe dar el visto bueno antes de estampar su firma.

No se espera que viaje este viernes a Polonia

Al respecto, el internacional nigeriano se está mostrando especialmente duro para cerrar su acuerdo. El dinero que le pone sobre la mesa el conjunto italiano mejor su actual sueldo, pero tampoco es tan superior. Por ello, parece no tener prisa hasta que todo cuadre a su gusto. Pero este viernes llega una jornada decisiva, pues el equipo nervionense, con Luis García Plaza a la cabeza, se desplazará esta tarde a Polonia para disputar el segundo amistoso del verano, este próximo domingo ante el KS Cracovia.

Una cosa es entrenar y otra arriesgarse a una lesión en un encuentro. Obviamente, Akor Adams no será de la partida. Es más, lo lógico es que ni siquiera viaje con el resto de la expedición, incluso aunque a esa hora todavía no sea oficial su venta. Llegan horas clave por tanto, confiando en Nervión en que todo se resuelva antes de que acabe la semana.

Pendientes también de Nianzou

El importante ingreso que dejaría el traspaso del africano es esperado como agua de mayo en el Sevilla FC, que también cruza los dedos para que el Lille se decida a firmar a Tanguy Nianzou, algo que tampoco se debe dilatar mucho en el tiempo. Ambas salidas, la del francés a coste cero pero con un importante ahorro en su ficha, darán para inscribir de sobra a los cuatro fichajes realizados (incluido el regreso de Vlachodimos), así como para seguir avanzando en una planificación en la que José Ignacio Navarro tiene mucho trabajo por delante, especialmente para reforzar la delantera y los extremos, aunque puede llegar caras nuevas casi en todas las líneas.