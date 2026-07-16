Una nueva baja, un regreso parcial y la espera de Akor Adams en el entrenamiento del Sevilla

El plantel nervionense sigue preparando su segundo amistoso del verano, que tendrá lugar este próximo domingo ante el KS Cracovia, con una sesión en la que Luis García Plaza no pudo contar con Carmona

El Sevilla FC ha completado este jueves su penúltima sesión de trabajo antes de viajar mañana viernes a Polonia para afrontar su segundo amistoso del verano. El mismo tendrá lugar el próximo domingo ante el KS Cracovia con motivo del 120 aniversario de dicho club, decimotercer clasificado el pasado curso en la máxima categoría de dicho país, buscando Luis García Plaza dar un paso más en la preparación tras la primera toma de contacto frente al Juventud Torremolinos, saldada con una victoria por la mínima.

Carmona debe volver al grupo mañana

La mala noticia ha sido la aparición de una nueva baja en el plantel, aunque la misma no reviste gravedad. Así, José Ángel Carmona ha realizado trabajo específico en el gimnasio debido a una contusión, pero se espera su reincorporación con el grupo este mismo viernes. El defensor visueño, además, estuvo presente en la charla táctica del entrenador madrileño al comienzo de la jornada, abandonando tras ella el césped, al igual que el resto de los tocados y Peque, sobre el que el club no ha aclarado los motivos de dicha ausencia.

Otros tres lesionados en la enfermería

Así, en la enfermería continúan Juanlu Sánchez, quien sufre una lesión fibrilar en el cuádriceps izquierdo, mientras la Atalanta aprieta para hacerse con sus servicios; Andrés Castrín, que arrastra una pubalgia; y Alfon González, que se perderá toda la pretemporada e incluso las primeras jornadas de LaLiga debido a una rotura fibrilar en el cuádriceps derecho, lo que no es obstáculo para que el Celta de Vigo valore su regreso.

Marcao ya trabaja sobre el césped

Todos ellos siguen al margen, mientras que Marcao pudo ejercitarse sobre el césped, aunque con trabajo individualizado. De este modo, el brasileño demostró que está casi recuperado del edema muscular en su cuádriceps derecho que le impidió participar en el primer amistoso, algo que tampoco pudo hacer Oso, ya restablecido de un esguince leve en el tobillo derecho y con su futuro en el aire, como muchos de sus compañeros.

Akor Adams, un día más a la espera de tomar un avión rumbo a Italia

De forma paralela, además, uno de los protagonistas volvió a ser Akor Adams, que se sigue ejercitando con normalidad mientras espera que se resuelva su traspaso al Venezia, con el que tiene acordado desde hace tiempo un contrato hasta 2030. Al respecto, el director deportivo sevillista, José Ignacio Navarro, se mostró prudente este pasado miércoles, sin querer dar por hecho algo que a priori está cerrado.

"Estamos en una negociación abierta, en este momento hasta que no se haga oficial puede pasar cualquier cosa en cualquier sentido. No hay que aventurarnos a nada, todo está sujeto a cambios”, señaló, dejando entrever así que aún hay detalles por pulir en una operación que puede dejar en las arcas del Sánchez-Pizjuán un fijo de 16,8 millones de euros que puede elevarse fácilmente con variables hasta los 20,5, quedando otros tres millones en bonus más difíciles ya de alcanzar. Así, las diferencias estarían en aspectos como la forma de pago; es decir, saber cuánto de ese dinero será abonado al contado y cuánto se aplazará (seguramente en tres años).

Viaja a Polonia este viernes y regresa el lunes

Mañana viernes, la plantilla volverá a ejercitarse en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios, partiendo por la tarde (a las 17:00 horas) rumbo a Polonia. Allí tendrá lugar el domingo, a las 16:00 horas, el duelo ante el KS Cracovia en el estadio Cracovii im. Józefa Piłsudskiego, con capacidad para unos 15.000 espectadores, siendo retransmitido en directo por Sevilla FC+. Tras ello, será el lunes cuando la expedición sevillista regrese a la capital hispalense, gozando de descanso el martes 21.

Tranquilidad con los cuatro descartados

Mientras tanto, la situación de los jugadores apartados sigue siendo la misma. Un día más, no estuvieron con el resto de sus compañeros Rafa Mir, Fede Gattoni, Fábio Cardoso ni Joan Jordán, que medita presentar una denuncia ante la AFE por ser víctima de una situación en la que no se atisban cambios pese a todo. El club blanquirrojo, pese a todo, se ha mostrando tranquilo al respecto. "No hay que buscar dramas, son jugadores nuestros, hay que apoyarles y se les da facilidades para que sigan entrenando”, afirmó sobre ello José Ignacio Navarro.