El Sevilla anuncia su tercera equipación para la 26/27: un atrevido homenaje a la ciudad

El color negro vuelve a dominar por sexto año consecutivo, pero Adidas incorpora en los detalles de la vestimenta una gama de colores fluorescentes rosas, naranjas y lilas propios del atardecer de la capital hispalense

La atención de los aficionados en verano se reparte entre las operaciones de fichajes y salidas y los primeros amistosos que ya comienzan a producirse. Pero siempre es esperado también el anuncio de las nuevas equipaciones para la siguiente temporada, algo que el Sevilla FC ha ido desvelando paso a paso, respondiendo al interés de de sus seguidores.

Ya se conocían las dos primeras equipaciones: blanca y roja

La semana arrancó dando a conocer los detalles de la primera vestimenta para la 26/27, con el blanco como color dominante y un marcado carácter clásico. Tras ella, llegaba el turno de la segunda equipación, que será empleada en la mayoría de encuentros disputados lejos del Sánchez-Pizjuán, de momento sin patrocinador principal en el pecho. Así, dentro de la campaña 'Siempre con orgullo, Sevilla', la entidad de Nervión, de la mano con Adidas, ha decidido mantener el rojo, como no podía ser de otro modo, como color protagonista, con detalles en negro y blanco.

Repite el negro en la tercera, pero con detalles novedosos

Tampoco ha habido sorpresas con la tercera, que por sexto año consecutivo vuelve a ser de color negro. Aunque sí resulta realmente novedosa la utilización de una gama de colores fluorescentes rosas, naranjas y lilas propios del atardecer, con el que la entidad sevillista ha querido rendir su particular tributo a la capital hispalense.

"Ese color principal se convierte en un lienzo sobre el que se plasma un homenaje a uno de los elementos más reconocibles de la ciudad: la luz de sus atardeceres. De este modo, los detalles y acabados de la camiseta contienen un efecto gráfico en tonos fluorescentes rosas, naranjas y lilas que recrea la singular gama cromática que tiñe el cielo de Sevilla al caer el sol. El diseño traslada a la camiseta una de las imágenes más icónicas de la ciudad, capturando la intensidad y la belleza de unos atardeceres únicos y fácilmente reconocibles. El contraste entre el fondo negro y los colores cálidos aporta una estética contemporánea y vibrante, convirtiendo esta equipación en la propuesta más atrevida de las equipaciones de esta campaña", ha explicado el club en sus medios oficiales.

Así, esta tercera indumentaria, también pensada para actuar de visitante, presenta el cuello redondo con el acabado en la referida gama cromática. Un efecto gráfico que también luce en los acabados de las mangas y las bandas características de Adidas sobre los hombros, que en esta ocasión son más gruesas. Tanto el logotipo de la marca, que será el moderno y no el antiguo, como en la segunda, así como el escudo del club, lucen en tono naranja flúor.

Una moderna tecnología para la práctica deportiva

Al mismo tiempo, se destaca que se trata de una prenda moderna, diseñada con tecnología CLIMACOOL, la cual ofrece un rendimiento superior en condiciones de calor, combinando ligereza, transpirabilidad y control de la humedad para ayudar a que el deportista se sienta cómodo durante más tiempo.

Seis años con el negro como tercer color

"El Sevilla FC, una vez más, muestra así el orgullo por su ciudad, cuyo nombre defiende desde hace más de 136 años", sentencia la nota emitida por la entidad, que viene eligiendo el negro para completar sus vestimentas desde la campaña 21/22, la última con Nike, que un curso antes había apostado por el azul marino. En los tres años con Castore y en estos dos con Adidas, el negro se consolida por tanto como tercer color nervionense.