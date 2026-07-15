Filtrada la tercera equipación Adidas del Sevilla para la 26/27, la última que queda por desvelarse

Si esta semana la entidad nervionense daba a conocer cómo serán sus vestimentas primera (blanca) y segunda (roja), de nuevo la más rompedora será negra, aunque sin la intensidad de la prenda de la 25/26, con detalles en tonalidades menos vistas como el violeta y el rosa

A principios de esta semana, el Sevilla FC daba a conocer públicamente cómo serán sus dos indumentarias principales para la temporada 26/27. De nuevo, en la primera predomina el blanco, con "un sutil patrón de líneas en relieve" algo más oscuras en vertical. El diseño es más 'limpio' que en cursos precedentes, tanto por la ausencia de momento de un patrocinador principal por la marcha de Midea como por la apuesta minimalista en los detalles, rojos y dorados en hombros, cuello, borde del escudo y mangas. La segunda volverá a ser roja, con remates en blanco y negro, colores con los que se personaliza el emblema de la institución.

La gama cromática tiene continuidad en la tercera equipación, la única que resta por conocer oficialmente y que, según las filtraciones, seguirá siendo negra, pero en una intensidad diferente al de su inmediato precedente. Se distingue esta camiseta por un tono principal más apagado y que combina mucho mejor con los colores seleccionados para el contraste en su versión flúor. Así, sólo la segunda llevará el logo antiguo (trefoil) de Adidas, volviendo en la prenda que ocupa este párrafo a las tres barras paralelas de tamaño creciente, que, como las rayas de los hombros y el escudo del club, serán rosa salmón, con el cuello en una variante violeta/malva, incluyendo un SFC por dentro.

El Sevilla FC mostrará en los próximos días más detalles de la indumentaria más rompedora y alternativa de su catálogo para la próxima campaña, aunque la cuenta @ElNietoDePepita se ha adelantado con una filtración que circulaba en los días previos por WhatsApp, sin duda procedentes de alguna tienda o proveedor que ha recibido ya la ropa oficial, siempre con el encargo de guardar el secreto. Otras fuentes hablan de una creación de una tienda asiática de réplicas que contaría con información privilegiada, pues es en ese continente donde se fabrican los productos oficiales de las principales marcas de esponsorización técnica.

Un lustro sin demasiadas sorpresas: blanco, rojo y negro

De confirmarse que la tercera indumentaria del Sevilla FC para la 26/27 será negra, se cumplirá un lustro sin sorpresas en las equipaciones nervionenses, que fueron blanca, roja y negra (respectivamente la primera, la segunda y la alternativa) en los dos cursos con Adidas y los tres con Castore. Tampoco se salió de esa senda Nike en la 21/22, aunque la marca estadounidense fue rompedora al incorporar líneas verticales muy finas en las dos principales del color no predominante, copando los hombros en rojo en la tercera, de nuevo la más oscuro. Para encontrar un cambio hay que remontarse a la 20/21, cuando la misma firma hizo que el azul marino fuera mayoritario en la tercera.