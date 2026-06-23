El Sevilla da pistas sobre el lanzamiento de las equipaciones de Adidas para la temporada 2026/2027

El club blanquirrojo comienza a preparar sus establecimientos oficiales con la idea de que estén listos para abrir el 1 de julio exponiendo ya los productos diseñados por la marca alemana para la próxima campaña

El Sevilla FC ha deslizado algunas pistas que apuntan a la inminencia del anuncio de las nuevas equipaciones para la temporada 2026/2027, la segunda del club nervionense en este reencuentro con Adidas en un acuerdo por 10 años. Hasta la fecha, los montajes de los tres fichajes confirmados se han valido del efecto monocromático de la cerámica cartujana para no mojarse en cuanto a detalles concretos. Y el único que se ha vestido ya de blanquirrojo, un Juan Iglesias que estuvo de visita, lo hizo con el modelo diseñado para la Jornada Retro de LaLiga.

En medio de este compás de espera, el Sevilla FC ha usado su propio altavoz mediático para comunicar cambios relevantes en la atención al público de las tiendas oficiales situadas en los bajos del Ramón Sánchez-Pizjuán y en la Puerta de Jerez, en pos de poder maniobrar para renovar los escaparates con los nuevos productos que, si las cuentas del calendario no fallan, deberían conocerse con la llegada del mes de julio.

El Sevilla FC anuncia horario reducido y cierres de sus tiendas para el estreno de la nueva temporada

"Los horarios de las tiendas oficiales del Sevilla FC sufrirán modificaciones en los últimos días del mes de junio de 2026, los cuales afectarán a los espacios comerciales del club en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán y en la Puerta de Jerez. La tienda del estadio sevillista tendrá horario reducido de 10:00 a 17:00 horas el viernes 26 de junio, mientras que permanecerá cerrada el lunes 29 y el martes 30 por el montaje de cara a la temporada 2026/2027", informa el club.

"Por su parte, el establecimiento ubicado en el centro histórico de la ciudad tendrá un horario reducido para el jueves 25 y abrirá sus puertas de 10:00 a 17:00 horas, mientras que no abrirá el martes 30 de junio por los referidos preparativos para el nuevo curso", ha añadido la nota de la entidad blanquirroja, que reanudará su horario comercial habitual a partir del miércoles 1 de julio.

Así serán las equipaciones del Sevilla FC para la 2026/2027, según las filtraciones

Las filtraciones apuntan desde hace meses que la camiseta local del Sevilla FC para la temporada 2026/2027 lucirá el color blanco característico del club y se combina con detalles en rojo, presentes en el logotipo de Adidas, en las tres franjas de los hombros y en el cuello.

La novedad de la camiseta para los partidos como local serían los bordes del cuello y los puños, que presentan un ribete dorado que complementa los detalles rojos, según la descripción del portal Footy Headlines, que suele ir bien atinado cuando anuncia este tipo de exclusivas sobre equipaciones futbolísticas.

El mismo portal apuntaba ya hace meses que, para el modelo en los encuentros como visitante, el club y la firma deportiva alemana apostarán por un tradicional color rojo combinado con detalles en negro y en beige. La noticia más llamativa en este caso serían el clásico logotipo blanco del trébol de Adidas, sustituyendo al moderno, y el escudo del club en monocroma". Cabe esperar que, al igual que en las últimas temporadas, los anuncios de los tres diseños sea escalonados en el tiempo.