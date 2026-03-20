LaLiga se viste de historia: así son las camisetas retro que marcarán la jornada más especial en Primera división

La Primera divisón revive su pasado con una jornada única en la que 16 equipos lucirán equipaciones retro cargadas de historia. Del 10 al 12 de abril, LaLiga celebrará la ‘Jornada Vintage’, donde cada camiseta rendirá homenaje a momentos, épocas y símbolos que han construido la identidad del fútbol español

Las camisetas retro en la 'Jornada Vintage' de LaLigaSevilla FC / Real Betis

LaLiga ha decidido mirar al pasado para reforzar su identidad. En un evento celebrado en el Palacio de Fernán Núñez, la competición presentó su ‘Jornada Vintage’ que permitirá a los aficionados reconectar con algunos de los capítulos más emblemáticos de sus clubes.

En la jornada 31 del campeonato de Primera divisón, hasta 16 equipos cambiarán su equipación habitual por diseños reinterpretados que evocan momentos históricos, etapas doradas o incluso los orígenes fundacionales de cada entidad. Un recorrido por la memoria del fútbol español a través de sus camisetas.

Deportivo Alavés: la noche eterna de Dortmund

El Deportivo Alavés mira directamente a su mayor gesta europea. La camiseta recuerda la final de la Copa de la UEFA de 2001 ante el Liverpool, un partido inolvidable que terminó 4-4 antes de la prórroga.

Athletic Club: la esencia de los años 70

El Athletic recupera la estética que definió al equipo entre 1970 y 1975, una etapa clave en su modernización y en la consolidación de su identidad.

El diseño incluye elementos icónicos como el cuello cerrado, el pantalón negro y las medias con rayas horizontales, evocando una época que culminó con la conquista de la Copa de 1973.

Atlético de Madrid: homenaje a sus orígenes

El Atlético viaja hasta su fundación en 1903 para rescatar su primera identidad como Athletic Club. La camiseta rinde tributo a la etapa blanquiazul y a los pioneros del club, reutilizando el diseño del 120 aniversario.

Barcelona: regreso a 1899

El FC Barcelona celebra su 125 aniversario con una camiseta que conecta directamente con sus raíces. El diseño recupera la estética bicolor original de 1899. El contraste entre azul y grana simboliza la identidad histórica del club, en una prenda que mezcla tradición y elegancia.

Real Betis: un viaje por cuatro décadas

El Betis apuesta por un homenaje transversal que recorre varias épocas sin centrarse en un año concreto. La camiseta combina elementos de los años 60, 70, 80 y 90.

Rayas clásicas, cuello en pico y escudo bordado se unen en un diseño que conecta generaciones de aficionados verdiblancos.

Elche: el recuerdo de 1991/92

El Elche revive una de sus temporadas más recordadas, la 1991-1992, marcada por su lucha por el ascenso. El diseño recupera detalles como la franja elevada y el escudo con denominación F.C., reinterpretados con un enfoque actual.

Espanyol: los colores del origen

El Espanyol se remonta a su fundación en 1900, cuando vestía de amarillo y negro. La camiseta recupera esos colores históricos. Además, incorpora detalles como el trébol de cuatro hojas y referencias a etapas posteriores.

Girona: la fuerza de Segunda B

El Girona rinde homenaje a la temporada 1991-1992, cuando competía en Segunda B, la entonces Tercera división. El diseño simboliza la resistencia y el arraigo local, recordando que el crecimiento actual del club se construyó desde la humildad.

Levante: los orígenes en Cabanyal

El Levante viaja hasta 1907, cuando nació como Fútbol Club Cabanyal. La camiseta recupera elementos de esa primera identidad: una banda diagonal negra sobre fondo claro y el escudo monocromático.

Mallorca: un guiño a los años 2000

El Mallorca rescata una historia de principios de siglo vinculada a la era de Samuel Eto’o y al interés de Nike por el club. El diseño se inspira en una propuesta nunca utilizada basada en la línea 'Total 90', convertida ahora en homenaje a aquella etapa vibrante.

Osasuna: el equipo de los ‘indios’

Osasuna recuerda la etapa de finales de los 70 y principios de los 80, marcada por el ascenso a Primera y su estilo ofensivo. La camiseta recupera elementos como el escudo de gran tamaño y el cuello en ‘V’, evocando aquella generación histórica.

Real Oviedo: un icono reciente

El Real Oviedo homenajea una camiseta de 2017 que se convirtió en símbolo para la afición. La combinación de negro y azul representa la identidad del club, en un diseño recuperado por petición popular.

Real Sociedad: el alma de Atotxa

La Real Sociedad mira a su histórico estadio de Atotxa, escenario de sus primeros grandes éxitos entre 1913 y 1993. El diseño incluye detalles como el cuello tipo polo y referencias al estadio en la parte trasera.

Sevilla: elegancia con raíces

El Sevilla apuesta por un diseño minimalista con tonos hueso y rojo desaturado, evocando la estética de los años 80. El detalle más destacado es el escudo histórico previo a 1921, que evoca a los orígenes del club.

Valencia: el naranja de los 90's

El Valencia recupera su equipación alternativa de principios de los años 90, una etapa clave en la consolidación del color naranja. El diseño homenajea a jugadores históricos y reinterpreta los tonos y el escudo de aquella época.

Villarreal: el inicio del ‘Submarino Amarillo’

El Villarreal se inspira en los primeros años del siglo XXI, cuando comenzó su crecimiento en la élite y en Europa. La camiseta recupera el color azul, el cuello tipo polo y elementos clásicos que marcaron el inicio de su identidad moderna.

Una jornada para revivir la historia

LaLiga convierte así la jornada 31 en una celebración de su propia historia. Cada camiseta es mucho más que un diseño: es un relato, una emoción y una forma de entender el fútbol.

Una iniciativa que conecta generaciones y demuestra que, en el fútbol, pasado, presente y futuro siempre estarán conectados.