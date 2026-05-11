Giráldez: "Tenemos una ilusión tremenda por volver a pasear nuestro escudo por Europa"
El entrenador, en la previa del partido contra el Levante, pide que no se normalice la situación que atraviesa el cuadro celtiña
Claudio Giráldez, entrenador del Celta de Vigo, ha hablado de la opción de que su equipo vuelva a clasificarse para jugar en Europa la temporada que viene. "Tenemos una ilusión tremenda por volver a pasear nuestro escudo por Europa", ha manifestado en la rueda de prensa previa al partido contra el Levante que visitará este martes Balaídos.
Giráldez también fue cuestionado por la posibilidad de clasificarse para la Champions League, que ahora está a cuatro puntos de distancia que separa al Celta del Betis. "Si hablar de Champions es normalizar que podemos jugar a Europa, creo que es un error. Si hablar de Champions es soñar, soñar es lícito y entiendo que todo el mundo lo haga, nosotros no dependemos de nosotros mismos para eso, tenemos que centrarnos en lo que depende de nosotros", ha reflexionado.
Así el entrenador ha reiterado su deseo de darle importancia a jugar en Europa: "Es un vital para nosotros para poder estar en Europa y creo que la afición lo entiende de la misma manera. Pienso que no tenemos que normalizar donde estamos ahora mismo y nos tiene que tener con la misma ilusión que el año pasado".
Las cuentas de Giráldez y el Levante
Con todo no ha querido hacer demasiadas cuentas para Europa. "No creo que diste mucho de lo que estuvo el año pasado, en torno a esos 53, 54 o 55. Lo que sé es que si hacemos dos victorias estamos en Europa y si hacemos tres todavía más. Es a lo que tenemos que aspirar y luego veremos cuánto conseguimos y si nos dio o no. Como mínimo tenemos que hacer dos victorias", ha manifestado Giráldez.
Además, Giráldez ha analizado al Levante. "Están mucho más cerca del 4-3-3, permanentemente, a pesar de que luego, en los minutos finales, cuando incorpora Etta Eyong o Morales, que son jugadores más de última línea, pueden modificar a jugar con dos puntas", ha dicho el entrenador del Celta de Vigo que ha seguido: "Tenemos que estar muy bien y aún encima vienen con la moral de haber remontado un 0-2. Tiene muchísimo mérito. Allí jugando con uno más sufrimos mucho".
El Levante, rival del Celta, llegará a Balaídos con máximas necesidades. "El descenso son palabras mayores. En nuestro caso Estamos viendo un objetivo que ni siquiera contábamos, que no es el principal que tenemos y debe verse como una ilusión y valorar cuántos equipos hay en esa lucha por el descenso", ha afirmado.