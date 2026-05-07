El Betis ya ocupa puesto de Champions: el Rayo regala la quinta plaza para España en una noche de calculadoras

La victoria del equipo vallecano en Estrasburgo y su pase a la final de la UEFA Conference League aseguran la plaza extra para España a pesar de que el Friburgo también ganó para luchar por ganar la Europa League ante el Aston Villa de Unai Emery. Si el Betis mantiene su renta de seis puntos jugará la Champions por segunda vez en su historia

El Real Betis estará por segunda vez en toda su historia en la máxima competición continental si logra conservar los seis puntos que tiene de ventaja en estas cuatro últimas jornadas para acabar en quinta posición LaLiga EA Sports. Con otro gol de Alemao y una antológica doble parada de Batalla, el Rayo Vallecano se ha metido en la gran final de la UEFA Conference League, sucediendo precisamente al conjunto verdiblanco, y aspirando a levantar el primer gran trofeo de su existencia (no tiene títulos europeos ni nacionales). Además, el histórico éxito franjirrojo se celebró en todo el país, ya que certifica que España tendrá cinco equipos en la UEFA Champions League 2026/2027.

En la noche de este jueves, las redes sociales ardían echando cuentas con la remontada del SC Friburgo ante el SC Braga (4-3) en las semifinales de la Europa League y con el penalti en el tiempo añadido a favor del Racing de Estrasburgo que no evitaba la clasificación del Rayo Vallecano pero sí ponía en riesgo esa valiosa victoria por 0-1.

Augusto Batalla lo paró, detuvo también el posterior rechace y se convirtió en el gran héroe nacional. El Crystal Palace, que eliminó al Shakthar Donetsk por un global de 5-2, será su rival por el título de la Conference. Unai Emery luchará por su quinta Europa League (tienes tres con el Sevilla FC y una con el Villarreal CF) ante los alemanes tras la goleada del Aston Villa ante el Nottingham Forest: 4-0, después de perder en la ida por 1-0.

¿Por qué España ya tiene asegurada la quinta plaza en la Champions?

A priori, la cuenta fácil para sellar matemáticamente esa quinta plaza para la próxima edición de la Champions, España necesitaba que su último representante siguiese con vida -el Rayo Vallecano en la Conference League- y que Alemania se quedase sin el suyo -el SC Friburgo en la Europa League-. No obstante, como explica el matemático Fran Martínez, no es necesario saber qué sucede en las respectivas finales.

LaLiga ya tiene matemáticamente ese billete extra gracias al histórico pase de los madrileños ganando por 0-1 en Estrasburgo y a pesar de la victoria del conjunto germano por 3-1 ante el Braga. La cuenta @LaLigaEnDirecto lo explicó con todo detalle: Si el Rayo ganaba, España sumaba 2 puntos más 0,5 por pasar a la final de la Conference. Son 2,5 dividido entre los ocho representantes nacionales que dan un resultado de 0,3125 que, sumado a los 21,781 que ya tenía le coloca con 22,093.

El Friburgo también ganó y se clasificó, por lo que Alemania suma dos puntos más uno por pasar a la final de la Europa League: 3 puntos, entre los 7 representantes alemanes más los 21,357 que ya tenía da una suma de 21,785. En caso de que el equipo germano sea campeón y el Rayo no, Alemania sumaría como máximo 22.070 puntos y, aunque por muy poco, no llegaría al 22.093 de España.

Así está la clasificación de LaLiga EA Sports a falta de cuatro jornadas

El Real Betis -cuarto mejor equipo de la segunda vuelta- ocupa a día de hoy esa quinta plaza de clasificados para la Champions junto al Atlético de Madrid (63 puntos), el Villarreal CF (68), el Real Madrid (77) y el FC Barcelona (88). Los verdiblancos tienen 53 puntos, seis de ventaja sobre el RC Celta de Vigo. A nueve están el Getafe CF y el Athletic Club; mientras que la Real Sociedad queda a 10 a falta de 12 por jugar.