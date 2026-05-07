El gañido de frustración de Fran Vieites, exportero del Betis: el peor escenario posible en el Leicester

El meta gallego rescindió su último año de contrato con el Real Betis y firmó el pasado mes de septiembre por el Leicester City, donde no le han podido salir peor las cosas tanto en el plano individual como en el colectivo: sin minutos y descendido a League One

De todos los escenarios posibles que podían darse en la aventura emprendida por Fran Vietes en el fútbol de Inglaterra, el canterano del Real Betis sin duda se ha llevado el peor posible. El portero gallego de 27 años firmó el pasado pasado verano por el Leicester City, entonces equipo recién descendido a la EFL Championship pero con retos muy ilusionantes por delante.

El Leicester confiaba en poder celebrar con un ascenso por la vía rápida el aniversario de su histórico título de campeón de la Premier League, del que se cumplen justo 10 años en esta temporada 2025/2026. Nada más lejos de la realidad: el equipo albiazul acaba de certificar su segunda pérdida de categoría consecutiva y Vieites ni siquiera ha podido debutar, en un doble gañido de frustración para el portero de los 'Foxes' (Zorros).

Fran Vieites desciende a League One sin llegar a jugar ni un solo minuto con el Leicester City

A Vieites no le han podido salir más torcidas las cosas, tanto en lo individual como en el plano colectivo. Tres entrenadores diferentes ha tenido el Leicester a lo largo de esta convulsa campaña y ninguno de ellos ha contado con él ni siquiera testimonialmente: ni un solo minuto de juego. El entrenador español Martí Cifuentes dio el OK al fichaje del ex del Betis, pero le tuvo seis meses inédito. Fue destituido en enero y llegó Andy King, que tampoco contó como él. Lo mismo con Gary Rowett, técnico que ha terminado la temporada.

Para colmo de fatalidades, los 'Foxes' han acabado consumando su descenso a la Ligue One, la tercera categoría del fútbol inglés en la décima efeméride de su conquista en la 14/15. Ha acabado en el puesto número 23, penúltimo y sólo por encima del colista Sheffield Wednesday, con 0 puntos tras ser sancionado. ¿Y ahora qué pasa con Fran Vieites? Ésa es la pregunta que cabe hacerse de cara al próximo verano. El de Pontecesures (Pontevedra) tiene contrato en vigor con el club inglés hasta el 30 de junio de 2027; es decir, por una temporada más.

El portero gallego dijo adiós al Betis tras ver cómo le arrebataban la final de la UEFA Conference League

Se trata de una difícil situación para el exportero del Betis, club al que llegó en 2022 para reforzar al filial en Segunda Federación a pesar de que venía de pasar dos años en el CD Lugo, que entonces estaba en LaLiga Hypermotion. Antes, con apenas 20 años, fue convocado en varias ocasiones por el primer equipo del RC Celta de Vigo de LaLiga EA Sports tras despuntar en la cantera de Afouteza y sin llegar a estrenarse.

Con el Betis Deportivo acumuló 43 citas y celebró el ascenso a Primera RFEF en la 23/24. Para entonces, ya había debutado con el primer equipo de la mano de Manuel Pellegrini ante las lesiones de Claudio Bravo y Rui Silva. Le tocó estrenarse a lo grande: debutó un 16 de septiembre de 2023, en un 5-0 ante el FC Barcelona y su segundo choque fue en noviembre, en un derbi contra el Sevilla FC en el Sánchez-Pizjuán que acabó con 1-1

Tras repetir a la semana siguiente frente a la UD Las Palmas (1-0), terminando imbatido en su primera actuación como profesional en el Benito Villamarín, jugó también como titular en la última jornada liguera en el Santiago Bernabéu y ante el Real Madrid, volviendo a dejar su portería intacta (0-0). El buen nivel ofrecido hizo que en la 24/25 se quedase ya como tercer portero del primer equipo del Betis.

En la primera parte de esa temporada, Pellegrini le asignó las primeras eliminatorias de la Copa del Rey y algún duelo aislado en LaLiga EA Sports; pero en enero de 2025 fue inscrito en Europa tras la venta invernal de Rui Silva y se convirtió en el portero titular del Betis para la UEFA Conference League en todas las eliminatorias menos en la final -jugó Adrián San Miguel ante el Chelsea FC-.

En total, sumó 20 partidos oficiales antes de acordar una rescisión de su último año de contrato con la entidad de las Trece Barras y, aunque se quedó sin equipo después del cierre del pasado mercado estival de fichajes tras estudiar múltiples propuestas, luego acabó firmando como agente libre por el Leicester City a primeros de septiembre de 2025. Ahí empezó la pesadilla para Vieites.