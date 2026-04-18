Calvario sin fin de Fran Vieites tras romper con el Betis en verano

El meta gallego, que se desvinculó en verano tras jugar 20 partidos como bético, está viviendo una pesadilla en el Leicester City por la decisión del técnico español Martí Cifuentes

El Betis remodeló por completo su portería el pasado verano con los retornos a casa de Pau López y de Álvaro Valles después de que en el mes de enero anterior se produjera la salida de Rui Silva.

En el segundo tramo de la competición, Pellegrini contó con Adrián y Fran Vieites, pero los fichajes estivales de dos porteros muy contrastados provocaron la salida del gallego, mientras que el sevillano permaneció para ejercer de tercer meta por su peso en el vestuario.

Así, el Betis anunció el 12 de agosto la desvinculación de Fran Vieites, sin sitio en la plantilla pese a haber dejado buenas sensaciones cuando dispuso de la oportunidad, llegando a disputar hasta 20 partidos. El de Pontecesures estaba en la agenda de varios clubes españoles, pero decidió esperar a que llegara una oferta que le convenciera y acabó el mercado sin equipo y trabajando con el Compostela para no perder la forma.

Vieites firmó en septiembre por el Leicester como punto de partida de su pesadilla

Ya a principios de septiembre, llamó a su puerta el Leicester, de nuevo en la Championship inglesa, y alcanzó un acuerdo por dos temporadas. Los Foxes lo firmaron para competir con el polaco Jakub Stolarczyk y con el veterano Asmir Begovic, atado en julio sin coste.

Vieites afrontaba esta nueva aventura con ilusión de formar parte de un proyecto construido para ascender a la Premier, pero su elección se ha convertido en una pesadilla sin fin para el exbético.

Y es que, desde que se desvinculara del Betis no ha disputado ni un solo minuto, pues en ningún momento ha sido considerado por el entrenador español Martí Cifuentes, que, como mucho, lo ha citado para ser suplente cuando uno de sus compañeros no ha estado disponible, hasta el punto de que ni siquiera participó en la FA Cup.

Solo ha sido citado en nueve partidos y en todos ha sido suplente

De hecho, Vieites únicamente ha sido citado para nueve partidos, ocho de ellos en el campeonato liguero, mientras que resto lo ha vivido desde la grada al ser la tercera opción de Cifuentes. De hecho, en el mes de abril no ha entrado en ninguna convocatoria después de ser suplente en cuatro partidos por la lesión de Begovic.

El titular habitualmente ha sido ser el polaco, con un total de 36 partidos en los que ha encajado 50 goles, mientras que el bosnio, de inicio en el último choque, partió de titular en diez encuentros, con 19 goles recibidos.

Este ostracismo absoluto ha provocado que su valor de mercado haya sufrido un ligero descenso que probablemente será más pronunciado en la próxima revisión de Transfermarkt, pues desde diciembre, cuando su tasación bajó de los dos millones en el Betis a 1,8 kilos, no ha jugado tampoco ni un minuto. Una pesadilla que provocará su salida en verano con casi toda seguridad.

Su último partido como profesional, con el Betis en las semifinales de la Conference

De hecho, el último partido que jugó como profesional fue el curso anterior en el Betis el pasado 5 de mayo de 2025, en la vuelta de las semifinales de la Conference League contra la Fiorentina.