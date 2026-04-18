El Betis se encierra en la ciudad deportiva para templar ánimos: "Centrados en el Girona"

El equipo verdiblanco ha vuelto al trabajo en la mañana de este viernes, en la primera de las tres sesiones con las que cuenta Pellegrini para recuperar a la plantilla del enorme mazazo anímico de la eliminación en la UEFA Europa League y reaccionar de una vez en estas siete últimas jornadas de LaLiga EA Sports

"Centrados en el Girona - Betis". Con esas pocas palabras y una fotografía cortada en la que el dorsal ayuda a intuir que se trata de Sergi Altimira, la cuenta oficial del Real Betis ha roto su atronador silencio de las últimas horas. El jueves por la noche todos los béticos se quedaron sin habla; pero después de la amarga resaca del viernes, en la mañana de este sábado tocaba sacudirse las vestiduras y ponerse el mono de trabajo para amarrar como sea la quinta plaza en LaLiga EA Sports.

Jugar en Champions la próxima campaña ya no depende del Betis, pues la cuarta plaza está a 11 puntos a falta de 21 y el equipo de Manuel Pellegrini atraviesa una dinámica de siete jornadas consecutivas sin conocer el triunfo liguero, sumando un deficitario parcial de 5 de 21. Todo lo que no sea mejorar mucho ese balance en las siete citas que restan para el final de curso será meterse en un lío económico de proporciones bíblicas. La visita del martes a Montilivi es lo único que importa ahora mismo. Sólo importa amarrar la quinta plaza. Y, en Europa, sólo queda apoyar al Atlético de Madrid en la Champions -y también en la final de Copa del Rey, por si acaso- y al Rayo Vallecano, en la Conference League.

El Betis se entrena a puerta cerrada para cambiar el chip y centrarse en la necesidad de reaccionar en LaLiga

En este contexto, la plantilla verdiblanca ha vuelto al trabajo en la mañana de este sábado, aislado en la Ciudad Deportiva Luis del Sol en una sesión que ha transcurrido a puerta cerrada, igual que la de este próximo domingo. El lunes se dejará ver por fin en la tercera y última jornade trabajo antes de que Pellegrini comparezca en la rueda de prensa previa al viaje hasta tierras gerundeses.

Pellegrini pierde a Antony, pero recupera a Lo Celso y a Natan en la posible reaparición de Isco

Allí no podrá contar con Antony dos Santos, quien vio la quinta amarilla en la visita a Osasuna y debe cumplir un partido de sanción; pero recupera a Giovani Lo Celso, quien precisamente reapareció en El Sadar después de más de tres meses de lesión y regresará a la lista tras caerse ante el Braga por no estar inscrito para las eliminatorias de la Europa League, y Natan de Souza, que se perdió la vuelta con el Braga por acumulación de amarillas.

Una de las incógnitas está en ver si el partido ante el Girona FC sirve para ver el regreso de Isco Alarcón a los terrenos de juego, toda vez que el jueves no estaba el horno para bollos y se quedó sufriendo un calvario en el banquillo. Muy complicada se presenta la recuperación de Ángel Ortiz, con su subluxación de hombro, y Junior Firpo, con una dolencia muscular en el aductor, quienes intentarían llegar para el encuentro liguero inmediatamente posterior: el viernes, contra un Real Madrid también en estado de depresión continental, en el reencuentro con La Cartuja tras el fallido récord del pasado jueves.