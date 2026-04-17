Ventaja numérica del Betis ante el Girona para salir de la depresión en Montilivi

Necesitado de una victoria urgente, el Betis visita el martes un estadio propicio para sus intereses, pues sus desplazamientos a Montilivi en este siglo invitan a ser optimistas en plena frustración

Los futbolistas del Betis celebra uno de los goles en su última visita a Montilivi.IMAGO

Tras la dolorosa eliminación en la Europea League contra el Sporting de Braga tras perder el jueves por 2-4, el Betis está obligado a reaccionar en el partido liguero del próximo martes contra el Girona en Montilivi.

Y es que ya solo le queda la vía doméstica para intentar entrar en Champions y asegurar su presencia en Europa el curso próximo después de ver reducido su colchón de ventaja por su racha de siete jornadas seguidas sin conocer el triunfo, reflejo del grave bache por el que atraviesa.

Por ello es fundamental retomar ya la senda del triunfo y lo cierto es que el calendario le ha deparado la visita a unos de los estadios de Primera más propicios para los verdiblancos a tenor de las estadísticas.

Estadísticas casi perfectas del Betis en Montilivi

No en vano, los datos son demoledores a favor de los béticos, pues en este siglo solo han perdido en una ocasión y el resto de encuentros se han saldado con un pleno de victorias visitantes. Así, se ha desplazado a Montilivi en un total de ocho ocasiones, cinco en Primera y tres en Segunda, con un saldo revelador de siete triunfos y una única derrota, que se produjo en la mejor temporada de la historia del Girona, en la 23/24, cuando se clasificó para Champions.

En aquella ocasión, el Betis de Pellegrini cayó por 3-2, con doblete de Willian José, si bien el curso pasado volvió por sus fueron habituales en el estadio gironí e impuso su ley. De hecho, ya ganaba 0-3 al descanso con goles de Johnny Cardoso, Antony e Isco para terminar con el 1-3 final.

Solo tres goles en contra y quince a favor

Realmente, esta ha sido la tónica habitual en las visitas al Girona, en las que solo ha recibido tres goles más allá de los tres encajados en la única derrota, mientras que ha anotado un total de 15 en este siglo en ocho encuentros.

Cabe apuntar que existen dos enfrentamientos previos entre ambos en el campo del Girona, pero hay que remontarse a la década de los 30 y de los 40. Así, en la 34/35, en la Copa de la República el Betis se impuso por 1-2 en los octavos de final, mientras que en la 40/41 perdió por 1-0 en Segunda.

Ha llovido muchísimo desde entonces y lo que importante ahora es el hecho de que el Betis le tiene tomada la medida al feudo rojiblanco y necesita imperiosamente engrosar sus grandes números con un triunfo redentor el próximo martes.