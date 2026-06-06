El seleccionador de Chile admite contactos frecuentes con el técnico del Betis, Manuel Pellegrini

El técnico interino de 'La Roja', Nicolás Córdova, asegura que pide consejos a Pellegrini sobre decisiones que debe tomar en la selección andina y sobre otras cuestiones de la profesión. Está deseando trabajar con él

La histórica clasificación del Real Betis para la UEFA Champions League puso un broche feliz a la 25/26, así que la exagerada vertiente crítica se disipó hace tiempo y desde hace semanas hay total certeza de que Manuel Pellegrini está planificando la que será la séptima temporada como entrenador del club verdiblanco. Esto ha rebajado la presión mediática en Chile, donde siguen ansiando que el santiaguino acepte el cargo de seleccionador de su país; pero ni mucho menos la ha mitigado del todo a pesar de que aceptan que ese fichaje no será posible antes del 30 de junio de 2027.

De hecho, en una reciente rueda de prensa, el actual seleccionador interino de Chile, Nicolás Córdova, ha sorprendido asegurando que tiene a Pellegrini como consejero de lujo para algunas de sus decisiones al frente de la 'Roja'. En este sentido, ha asegurado que habla muy a menudo con el míster del Betis y se ha ofrecido para mantenerle caliente la silla hasta que decida dar el paso. En la misma línea, el entrenador andino Marco Antonio Figueroa también ha dado un paso al frente desde Honduras: "Si no es Manuel, soy yo".

Nicolás Córdova: "Pellegrini me da consejos, conversamos mucho de la selección"

"Todos queremos que venga (Pellegrini). No lo podemos esconder", indicó Córdova el pasado viernes, en la comparecencia previa al duelo amistoso que disputan Portugal y Chile en la noche de este sábado. "Para los que estamos en las categorías inferiores sería un verdadero honor trabajar con él", agregó.

"Yo estoy a disposición, disfrutando cada momento que estoy al mando de la selección. Estamos haciendo un lindo trabajo", añadió Córdova sobre el proceso de reconstrucción de Chile después de haberse quedado fuera de los dos últimos Mundiales. En teoría, su cargo es el de Director de Fútbol Base de la AFNP y seleccionador sub 23, pero ya dirigió un encuentro como interino de la absoluta en 2023 y ostenta de nuevo ese rol con carácter provisional desde julio de 2025.

En este sentido, desveló que a menudo pide consejo al propio Pellegrini y, dado que éste seguirá en el Betis un curso más, confía en mantenerse hasta entonces y empezar las eliminatorias de clasificación para la próxima Copa América. "Habló mucho con él. Es una persona que siempre te recibe. Conversamos de todo, no sólo de la selección. Siempre te da consejos, es el mejor entrenador del fútbol chileno y sería un placer tenerlo acá", insistió recordando sus numerosos éxitos y su valía.

Marco Antonio Figueroa se ofrece: "Si viene Manuel, soy yo; no veo más chilenos"

Al hilo de los debates que generó las palabras de Córdova en la prensa andina, una de las opiniones más llamativas la emitió el exfutbolista y entrenador chileno Marco Antonio Figueroa. El de San Felipe, que ha dirigido a equipos punteros de Chile o México y a la selección de Nicaragua, termina contrato con el Comunicaciones hondureño y se ha ofrecido para la selección. Eso sí, su táctica no parece la mejor ya su solicitud va acompañada de una crítica hacia la AFNP por preferir técnico extranjeros.

"De los técnicos chilenos está Manuel y estoy yo. Si no es Manuel, soy yo, porque yo he hecho una carrera fuera y muy importante de mucho tiempo. Aparte estoy (hace) cuatro años en un proceso de selección, entonces sé lo que significa estar en un proceso. No veo a técnicos chilenos dirigiendo en otro lado. Entonces, por eso yo me atrevo a decir siempre que si no viene Manuel, soy yo. Aunque ya sabemos que acá todo el mundo cambia y todo el mundo prefiere cruzar la cordillera, buscar técnicos que son mucho más caros y que tienen mucho menos experiencia que uno", ha espetado en Bolavip.