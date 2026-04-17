La quinta plaza de Champions se complica por culpa de Real Madrid, Betis y Celta

La Bundesliga alemana se coloca a tan solo 0,191 puntos de LaLiga tras el pase a semifinales del Bayern y el Friburgo contra equipos españoles

Pocas sonrisas para los equipos españoles tras el desenlace de los cuartos de final en las competiciones europeas. De hecho, para los intereses de LaLiga, el resultado general ha sido un desastre, ya que la Bundesliga, competición que nos perseguía en el ranking del coeficiente UEFA, ha recortado distancia y está ahora mismo respirándole en la nuca al fútbol español, con tan solo 0.191 puntos de distancia entre una liga y otra. Además, la competición alemana tiene la ventaja de que su coeficiente se calcula en base a siete equipos, mientras que el español es entre ocho.

Dos duelos directos perdidos

Las derrotas que más daño han hecho a esta particular batalla entre el fútbol alemán y el español han sido los dos duelos directos, en los que el Bayern Múnich salió victorioso ante el Real Madrid y el Friburgo pasó por encima del Celta de Vigo. Si bien es cierto que esas derrotas se podrían prever tras los resultados de la ida, lo que ha supuesto un gran golpe ha sido la eliminación del Real Betis a manos del Sporting Braga, toda una sorpresa que no entraba en los cálculos de nadie. Por si esto fuera poco, el cruce entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid tampoco ayudó, ya que ese partido no ha contado, puesto que los puntos que ganó el que pasó a semifinales los perdió el que quedó eliminado.

Afortunadamente, el Rayo Vallecano salió vivo de Atenas y salvó la papeleta para LaLiga, que también debe dar gracias al Estrasburgo, que fue capaz de darle la vuelta a su eliminatoria y eliminar al Mainz 05. Si los franceses no llegan a remontar, la Bundesliga se hubiera quedado con la plaza extra de Champions tras esta jornada.

Betis y Celta se complican mucho la vida

Sin lugar a dudas, los equipos más perjudicados con todo esto son el Real Betis Balompié y el Celta de Vigo, los dos clubes que pelean por la quinta posición liguera que daría acceso a esa plaza extra para la Champions League. Ambos han dejado escapar la posibilidad de meterse en la máxima competición continental ganando la Europa League, lo que, además de tocar plata, que siempre gusta, daba la clasificación directa a la Fase Liga, no como acabar quinto en liga.

Por otro lado, béticos y celtiñas no son los únicos perjudicados con todo esto, ya que de haber ganado la Europa League habría corrido una posición en liga la clasificación a Europa, permitiendo al octavo clasificado, que actualmente es el Getafe, disputar la fase previa de la Europa League.

Si a la Real Sociedad le da por ganar la Copa del Rey, los donostiarras irían a la Europa League, por lo que el sexto clasificado, ahora mismo el Celta, jugaría la Conference y no la UEL.

Todo está en manos del Atlético y el Rayo

Sólo el Atlético de Madrid y el Rayo Vallecano siguen vivos en Europa de los ocho clubes españoles que arrancaron la temporada jugando una competición continental. Los rojiblancos se enfrentarán al Arsenal en Champions y los vallecanos se medirán al Estrasburgo en Conference. De sus resultados dependerá que LaLiga se quede con esa quinta plaza extra para Europa, aunque también habrá que estar pendiente de lo que hagan el Bayern y el Friburgo.