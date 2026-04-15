Bayern 4-3 Real Madrid: Despedida y cierre de temporada

El equipo blanco termina cayendo en el Allianz Arena después de tener la eliminatoria igualada a falta de cinco minutos para la prórroga

El Real Madrid cayó eliminado en los cuartos de final de la Liga de Campeones tras terminar perdiendo en el Allianz con dos goles en el tramo definitivo del partido. Cuando ya se acariciaba la prórroga se produjo la expulsión por doble amarilla de Camavinga e inmediatamente a continuación llegaron los goles de Luis Díaz (minuto 88) y Michael Olise en el tiempo añadido para el 4-3 definitivo. El conjunto alemán se enfrentará en semifinales al París Saint Germain.

El equipo blanco había llegado al descanso con la eliminatoria igualada, con un triunfo parcial por 2-3, con los goles de Arda Güler, autor del 0-1 a los 45 segundos y del 1-2 a la media hora, y Kylian Mbappé, que anotó el 2-3 en el 42. Por el Bayern marcaron Harry Kane y Pavlovic en la primera parte del duelo en el Allianz Arena.

Primer tiempo de locura

El Real Madrid se quedó a las puertas de una nueva noche histórica en Europa. Rozó la remontada, la acarició durante muchos minutos, pero terminó cayendo en un partido cargado de emoción que acabó poniendo punto final a la temporada del equipo de Álvaro Arbeloa. Murió en la orilla, con orgullo, pero sin premio.

El inicio fue un golpe sobre la mesa. Nadie esperaba que el protagonista fuera Arda Güler, y mucho menos tan pronto. A los 45 segundos, aprovechó un error impropio de Manuel Neuer para adelantar al Madrid y equilibrar la eliminatoria antes de que el partido cogiera ritmo. El meta alemán le regaló la entrada al partido al Real Madrid, fruto de un arranque eléctrico que desató un primer tiempo frenético, sin control y con intercambio constante de golpes.

El Bayern reaccionó rápido. En una acción a balón parado, encontró el empate y volvió a poner todo en el aire con un cabezazo de Pavlovic tras un saque de esquina. Solo corría el quinto minuto de partido.

El partido entró entonces en una fase de máxima exigencia, con los alemanes empujando y el Madrid resistiendo como podía. Pero en medio de ese escenario apareció de nuevo Güler, que firmó un gol de falta de enorme calidad para devolver la ventaja a los blancos y alimentar la ilusión. Neuer pudo hacer bastante más en la falta.

Intercambio de golpes constante

La alegría nuevamente duró poco. Si hay un jugador que no suele fallar es Harry Kane, y no perdonó cuando tuvo la suya. El Bayern volvió a igualar el marcador en otro golpe a la moral del Madrid, que aun así no se rindió. Un buen balón filtrado por Upamecano lo aprovechó el inglés para fabricarse su tanto con un disparo ajustado.

Sin embargo, antes del descanso encontró fuerzas para golpear otra vez. Primero avisó Vinícius con un disparo al larguero, y poco después, apareció Kylian Mbappé para culminar una contra y firmar el 2-3. El partido estaba completamente abierto.

Menos pulsaciones (y más nervios) en la segunda parte

Tras el descanso, el ritmo bajó ligeramente, pero la tensión seguía creciendo. El Bayern asumió más protagonismo con balón, mientras el Madrid buscaba hacer daño al contragolpe. Cada acción podía ser definitiva. Trent Alexander-Arnold evitó un gol claro en defensa, y Mbappé volvió a poner a prueba a Neuer en una de las ocasiones más peligrosas del segundo tiempo.Pero todo cambió en el tramo final. El partido se decidió en los detalles, y uno de ellos fue determinante: la expulsión de Eduardo Camavinga.

La expulsión de Camavinga

Inevitablemente su acción marcó el partido. El francés, que había entrado en la segunda parte, fue expulsado en el minuto 87 tras ver su segunda amarilla en una acción absurda puesto que el colegiado le enseñó la tarjeta por retener un balón y perder más tiempo de la cuenta después de cometer una falta.

El árbitro esloveno, que por un momento parecía haber olvidado que el jugador del Real Madrid ya tenía tarjeta, le enseñó sin más remedio la segunda. Un golpe durísimo en el peor momento posible, cuando la prórroga estaba a las puertas.

Y el Bayern 'mató' al final

Y justo después llegó el desenlace. Luis Díaz, que apenas había brillado hasta entonces, sacó un disparo lejano que terminó en gol y que cambió por completo el destino del partido. Fue el 3-3 que acabó con la resistencia del Madrid. Poco después, Michael Olise puso el 4-3 definitivo y cerró cualquier opción de reacción.

Así se desvaneció la última esperanza del Real Madrid. Lo intentó, compitió y estuvo cerca, pero no fue suficiente. La reacción llegó tarde en una temporada que ya venía marcada por las decepciones. El equipo dio la cara en el momento más importante, pero el fútbol no siempre premia el esfuerzo. Y esta vez, la épica se quedó a medias.

Ficha técnica

Bayern Múnich: Neuer; Stanisic (Davies, min. 45), Upamecano, Tah, Laimer; Pavlovic, Kimmich; Olise, Gnabry (Musiala, min. 61), Luis Díaz; y Kane.

Real Madrid: Lunin; Alexander-Arnold, Militao, Rüdiger, Mendy; Bellingham, Valverde, Güler; Brahim (Camavinga, min. 62), Mbappé y Vinícius.

Goles: 0-1, min. 1: Güler; 1-1, min. 6: Pavlovic; 1-2, min. 29: Güler; 2-2, min. 38: Kane; 2-3, min. 42: Mbappé; 3-3, min. 87: Luis Díaz; 4-3, min. 94: Olise.

Árbitro: Slavko Vincic (Eslovenia). Mostró cartulina amarilla a Militao (min. 40) y a Rüdiger (min. 70) por parte del Real Madrid y a Kompany (min. 42) por parte del Bayern Múnich. Además, expulsó a Camavinga por doble amonestación (mins. 78 y 87).

Incidencias: Partido correspondiente a la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones disputado en el Allianz Arena de Múnich ante cerca de 75.000 espectadores. Se guardó un minuto de silencio por el fallecimiento del ex futbolista del Real Madrid José Emilio Santamaría.