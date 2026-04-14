Arbeloa confía en la remontada del Real Madrid sobre el Bayern Munich: "Los jugadores creen"

El entrenador del Real Madrid, a pesar de que su equipo afronta la ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League con una desventaja de 1-2 sobre el Bayern Munich, argumenta que va a tener muchas más armas para superar al equipo alemán quien está dando un gran nivel en esta temporada

Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid, ha comparecido ante los medios de comunicación en la previa del partido de vuelta de los cuartos de final de la UEFA Champions League que su equipo va a jugar contra el Bayern Munich frente al cual perdió por 1-2 en la ida. La eliminatoria está complicada para el conjunto blanco, pero el técnico madridista ha dicho que confía en la remontada.

Noticias Relacionadas Previa: Una baja de última hora en la convocatoria de Arbeloa para el encuentro en Múnich de Champions

Arbeloa ha comenzado su intervención asegurando que la moral del Real Madrid está alta. "Estamos con muchas ganas. Convencidos de que podemos hacerlo, de lo que traemos con nosotros y estamos preparados para un gran partido".

El entrenador del equipo blanco ha señalado que va a tener a su disposición jugadores que no pudieron participar en la ida. "Si hay un equipo que crea en la remontada, somos nosotros. Mañana tendremos más jugadores que no estuvieron en la ida. Nadie sabe el resultado de mañana. Pero volveremos con nuestro escudo".

Arbeloa ha querido huir sobre si es o no una final anticipada. "No sé si será una final anticipada, son dos clubes con mucha historia, pero nos tenemos que centrar en nosotros mismos y en lo que podemos controlar".

A continuación, el técnico del Real Madrid, que no puede contar con Tchouameni, al igual que pasa con Asencio, ha dicho que tiene opciones más que suficientes para el centro del campo. "Tenemos muchas opciones y jugadores que pueden jugar ahí. Camavinga, Thiago Pitarch, Valverde... Estoy muy tranquilo. Sé el once que sacaré mañana y me da confianza. También los que saldrán desde el banquillo. Estoy con mucha confianza y me siento un privilegiado".

Arbeloa confía en la remontada del Real Madrid contra el Bayern Munich

Arbeloa, por otro lado, ha argumentado de que no sería ningún milagro remontar la eliminatoria al Bayern Munich. "No veo que tengamos que hacer ningún milagro. Si el otro día ganamos no hubiera sido ninguna locura. Su portero fue el MVP y somos capaces de hacerlo. Nadie que conozca al Madrid piensa que si el Madrid gana mañana será un milagro".

Y ha asegurado que si algún equipo puede dar la vuelta a la eliminatoria es el Real Madrid. "No sé cuantos equipos pueden decir que han ganado 15 veces la Copa de Europa. Los jugadores creen, el club cree. Ni un aficionado madridista me ha dicho que no cree. El Madrid estará presente mañana y daremos lo mejor de nosotros mismos".

Bellingham se defiende

Bellingham, por su parte, también ha atendido a los medios de comunicación y ha dicho que está bien físicamente. "Me siento bien, ha sido frustrante esta temporada, he tenido mala suerte, me he perdido partidos por lesiones. Al principio y en estos dos últimos meses. Lo más complicado es volver, mentalmente, prepararme para esos partidos. Cuanto más juegas, mejor. Jugué ante el Mallorca, ante el Atleti, frente al Bayern... Crece la confianza y vas mejorando".

El centrocampista del Real Madrid también se ha defendido, de nuevo, de las acusaciones sobre su vida privada. "Creo que ya hablé de este tema, no se puede mezclar la vida privada con el fútbol. Salieron cosas que no eran ciertas, que salía mucho y que bebía mucho y no era cierto. Soy muy profesional. Fue una broma, nada más".

Por último, ha analizado el partido contra el Bayern Munich. "Lo más importante es estar ahí. Será difícil. Es nuestra culpa estar por detrás en el marcador. Será un partido y una eliminatoria muy larga, seguro. Cualquier derrota en Champions es un desastre, dada la situación en que estamos, es una final. Nos jugamos mucho y debemos jugar bien. Es todo o nada, es nuestra mentalidad. No nos vamos a esconder. Queremos creer, no tenemos más ocasiones. Hay que jugar y ganar".