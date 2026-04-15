Bayern Múnich - Real Madrid: posibles alineaciones y canal para ver en tv y online hoy el partido de la Champions

Noche grande en el Allianz Arena. El Real Madrid y el FC Bayern Múnich cierran este miércoles 15 de abril su batalla en los cuartos de final de la UEFA Champions League con un primer asalto favorable para los alemanes. Dos firmes aspirantes al trono continental y un mismo objetivo: plantarse en unas nuevas semifinales europeas.

Para el Real Madrid, esta eliminatoria puede ser extraoficialmente el final de temporada. El conjunto merengue llega a esta cita con sensaciones negativas y algo aún peor, el resultado obtenido en la ida. En el Santiago Bernabéu, los de Álvaro Arbeloa se vieron totalmente superados por el equipo germano que tuvo a Manuel Neuer.

Enfrente estará el Bayern, un equipo que llega con una gran propuesta ofensiva y con la vitola de favorito tras el partido de ida. El conjunto alemán afronta esta vuelta de cuartos de final con la intención de volver a dominar y, sobre todo, no sufrir ante un Real Madrid siempre peligroso en Champions. Tras encarrilar su título de la Bundesliga, ahora buscan su séptima Copa de Europa.

Tirar de épica para salvar la temporada

Bayern Múnich y Real Madrid protagonizan uno de los enfrentamientos más atractivos y clásicos de la Champions League. Históricamente, estos duelos han estado marcados por la igualdad y los pequeños detalles. Durante las últimas décadas, estos conjuntos han estado protagonizando duelos únicos donde normalmente siempre o casi siempre se ha impuesto el Real Madrid; esta vez parece que el tercio cambiará tras la derrota española por 1-2 en el Bernabéu la pasada semana.

El componente histórico también será clave. Lo cierto es que los alemanes llegan como favoritos, pero el Madrid se aferra a su historia reciente y también a su gran precedente en el Allianz Arena en los últimos años. Allí tan solo ha ganado el Madrid en tres ocasiones, y en sus últimas cuatro visitas no ha perdido.

Onces confirmados del Bayern Múnich - Real Madrid

Bayern Múnich: Neuer, Stanišić, Upamecano, Tah, Laimer, Kimmich, Pavlović, Gnabry, Olise, Luis Díaz y Kane.

Real Madrid: Lunin, Éder Militão, Huijsen, Rüdiger, Fran García, Valverde, Tchouaméni, Arda Güler, Pitarch, Mbappé, Vinícius Júnior

Bayern Múnich - Real Madrid: fecha y horario del partido de ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League

El partido correspondiente a la ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League entre el Bayern Múnich y el Real Madrid, que se disputará en el Allianz Arena, está programado para hoy miércoles 15 de abril de 2026, con inicio previsto a las 21:00 horas.

¿Dónde ver en directo en televisión el Bayern Múnich - Real Madrid de Champions League?

El Bayern Múnich - Real Madrid será ofrecido a través de M+ Liga de Campeones (M60 y O115), M+ Liga de Campeones 3 (M62 y O118) y LaLiga TV Bar, canal que cuenta con los derechos de retransmisión de la UEFA Champions League en España. Para acceder a la emisión será necesario disponer de una suscripción activa a la plataforma correspondiente.

¿Cómo seguir online el Bayern Múnich - Real Madrid de Champions League?

Además de poder visualizarlo bajo suscripción, tienes la posibilidad de seguir el FC Bayern Múnich - Real Madrid de manera online en el directo que ofrece ESTADIO Deportivo, a través de su web, con un minuto a minuto detallado de todo lo que ocurra sobre el césped del Allianz Arena. Una vez finalice el encuentro, la cobertura continuará con la crónica del partido, las declaraciones de los protagonistas en zona mixta y el análisis de las acciones más destacadas y polémicas del duelo.