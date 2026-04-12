Mbappé enciende las alarmas con su baja en el entrenamiento de Arbeloa a tres días de la 'final' en Múnich

El delantero del Real Madrid se ha tenido que ausentar de la primera sesión con vistas al partido del próximo miércoles frente al Bayern de Champions. La acción de Vitor Reis con el francés le ha provocado quedar ausente por "molestias y precaución"

El Real Madrid ya ha comenzado a preparar el encuentro de este miércoles ante el Bayern de Múnich, correspondiente a la vuelta de cuartos de final de la UEFA Champions League. En este sentido, la sesión dirigida por Arbeloa ha tenido la mala noticia de la ausencia de Mbappé, que ya acabó con sangre el partido del pasado viernes frente al Girona.

Cabe recordar que el Real Madrid pidió penalti por una acción de Vitor Reis con Mbappé que tuvo lugar en los últimos compases del encuentro. El colegiado del encuentro, Alberola Rojas, no señaló la pena máxima y el encuentro acabó con empate en el marcador del Bernabéu, dejando prácticamente sentenciada LaLiga para el Barcelona.

Todo o nada para el Real Madrid en Alemania ante el Bayern

Tras el empate del Real Madrid ante el Girona y la victoria del Barcelona ante el Espanyol, los de Hansi Flick se han situado a nueve puntos de ventaja sobre los de Arbeloa en la clasificación de LaLiga EA Sports. Por ello, el equipo blanco afronta prácticamente la UEFA Champions League como único título con aspiraciones de ganar, a menos que los azulgranas sumen tropiezos en las siete últimas jornadas de campeonato doméstico.

De esta manera, Arbeloa explicó sus sensaciones tras el 1-1 ante el Girona: "No la sensación la tendré el día que la perdamos. Hasta que no la perdamos seguiremos peleando y, como os digo siempre, si la perdemos algún día, no nos queda otra cosa que hacer que salir cada partido a defender nuestro escudo. Esto es el Real Madrid, así que hasta el último día hay que pelear".

Arbeloa, con posibles dudas en el once titular de Múnich

En este sentido, el foco del Real Madrid se centra en el partido contra el Bayern de Múnich de este miércoles. Para ello, Arbeloa podría tener algunas dudas que puede resolver en los inminentes entrenamientos. Por un lado, más allá de la titularidad segura de Lunin, la pareja de centrales es una incógnita. Militao ya ha tenido minutos durante tres encuentros minutos, logrando un gol incluso ante el Mallorca.

Por ello, el brasileño podría ser la partida con Rüdiger, aunque el técnico salmantino cuenta con la opción de Huijsen.Todo parece indicar que Trent y Carreras serán titulares en un once con Valverde, Arda Güler, Bellingham, Vinicius o Mbappé. En este contexto, Thiago Pitarch y Camavinga se disputarían la posición de '5' que obliga a dejar Tchouameni, que vio amarilla en el choque de ida en el Bernabéu y debe cumplir sanción por amonestación de las mismas.

La alarma de Mbappé en el entrenamiento de hoy en el Real Madrid

Por otro lado, Mbappé ha dado el susto en el entrenamiento de hoy del Real Madrid, el primero de preparación del encuentro ante el Bayern. El conjunto blanco ha explicado, en sus redes sociales, el motivo de su ausencia: "Mbappé, al que dieron puntos en la ceja derecha concluido el partido frente al Girona, no pudo saltar al césped por molestias y precaución".

No obstante, queda esperar al entrenamiento de mañana para esperar la evolución de un Mbappé que incluso ha subido a sus redes sociales una foto de cómo tiene la herida en su ceja derecha. El Real Madrid pondrá rumbo a Múnich el próximo martes, en el día previo del decisivo encuentro que determinará qué equipo se clasifica a semifinales de la UEFA Champions League.