Real Madrid 1-1 Girona: Lemar se la pone en bandeja al Barcelona y siembra más dudas para la Champions League

Tras un gran primer tiempo de Gazzaniga y Lunin, Fede Valverde rompió el marcador en el 50 con un gran disparo desde fuera del área. Gazzaniga empató en el 61 con otro gran golpeo para el ex del Atlético de Madrid

Real Madrid y Girona llegaban este viernes al encuentro que abrió la jornada 31 de LaLiga EA Sports. El Real Madrid, con la herida aún fresca de la derrota en la ida de cuartos de final de la Champions League ante el Bayern de Munich y pensando en la vuelta en Alemania, presentó importantes novedades respecto a dicho encuentro en el once titular. La más llamativa quizás fue la vuelta a la titularidad del capitán Carvajal.

El Girona por su parte, sin fiarse de un Real Madrid tocado, se presentó en el Bernabéu con la intención de llevarse tres puntos que le acercasen a puestos de arriba después de una primera parte de temporada muy sufrida.

Lunin y Gazzaniga, protagonistas en el Bernabéu

El encuentro no escatimó en ritmo desde un primer momento y antes del pitido final, parecía complicado no darle el protagonismo a Lunin y Gazzaniga. Los guardametas de Real Madrid y Girona fueron los que evitaron que el marcador se moviese de camino a vestuarios. A los 14 minutos, con un Real Madrid que estaba acercándose a la portería de Gazzaniga, se encontró el Girona con una acción de Ounahi dentro del área blanca que si no es por Lunin hubiese supuesto el primer tanto del encuentro.

Pero el Real Madrid puso la replica en el 28 en una acción que empezó con un centro de Carvajal desde la derecha y que Fede Valverde, sin ajustársela lo más mínimo, la golpeó con todo para que Gazzaniga evitase el tanto madridista. Carvajal fue de los más peligrosos por su banda y le dio la razón a Arbeloa con su titularidad.

Fede Valverde y Lemar rompen el marcador a base de golazos

Si en la primera mitad los protagonistas fueron los porteros en la segunda les tocó a los jugadores de campo. Fede Valverde, con el disparo letal que le caracteriza, rompió el empate en el 50 con un golpeo desde fuera del área en el que Gazzaniga no estuvo demasiado acertar en su decisión. El Real Madrid había dejado en la lona al Girona y los de Arbeloa querían aprovecharlo.

Los blancos tuvieron los minutos de más inseguridad del Girona pero no supieron aprovecharlo. Si lo hizo Lemar, ex del Atlético de Madrid en el 61 con un disparo que nada le tuvo que envidiar al de minutos atrás de Fede Valverde y que dejó helado al Bernabéu con un empate que pocos se esperaban. El encuentro llegó a su tramo final con Mbappé protestando un posible penalti en el que el VAR no intervino y con el Girona encerrado en su campo para mantener un punto que les supo a mucho. Con este empate, el Real Madrid podría terminar la jornada 31 a nueve del Barcelona y el Girona a seis de la sexta plaza que ocupa el Celta de Vigo.

Ficha técnica:1.- Real Madrid: Lunin; Carvajal, Militao (Huijsen, min. 64), Asencio, Fran García (Mendy, min. 80); Valverde, Camavinga (Tchouaméni, min. 80), Bellingham (Güler, min. 64); Brahim, Mbappé y Vinícius.1.- Girona: Gazzaniga; Arnau, Francés, Vitor Reis, Álex Moreno; Lemar (Hugo Rincón, min. 70), Witsel, Iván Martín (Fran Beltrán, min. 84); Tsygankov, Ouhani (Bryan Gil, min. 70) y Echeverri (Abel Ruiz, min. 64) (Stuani, min. 85).Goles: 1-0, min. 50: Valverde; 1-1, min. 61: Lemar.Árbitro: Javier Alberola Rojas (Comité Castellano-Manchego). Mostró cartulina amarilla a Mbappé (min. 35) y a Valverde (min. 76) por parte del Real Madrid y a Hugo Rincón (min. 88) por parte del Girona.Incidencias: partido correspondiente a la trigésimo primera jornada de LaLiga EA Sports disputado en el estadio Santiago Bernabéu ante cerca de 70.000 espectadores.