Real Madrid - Girona en directo el partido de LaLiga EA Sports en vivo online

Sigue en directo el duelo entre Real Madrid y Girona de la jornada 31 de LaLiga EA Sports que dará comienzo a las 21:00 horas en el Santiago Bernabéu

El duelo entre Real Madrid y Girona arrancará a partir de las 21:00 horas en el Santiago Bernabéu pero desde ya, en ESTADIO Deportivo, puedes seguir con nosotros la prevía del choque entre madridistas y gironís.

El partido que supondrá el pistoletazo de salida a la 31 en Primera división, llega con dos equipos en diferentes situaciones clasificatorias por lo que si nos atenemos al momento de los pupilos de Arbeloa y de Míchel en Liga, los catalanes son los que más lo "necesitarían".

El Real Madrid tendrá hoy su cuerpo en el Santiago Bernabéu para tratar de sumar los tres puntos ante el Girona pero su mente estará en la vuelta de los cuartos de final de Champions League ante el Bayer de Múnich en Alemania. Los de Arbeloa perdieron 1-2 en la ida y se podrían esperar cambios en el once de esta noche pensando en la vuelta.

El Girona por su parte, tras una primera parte de la temporada en la que coqueteó con el descenso por la falta de suerte y las numerosas lesiones, ahora vive más cerca de los puestos europeos (siete puntos) que del descenso (ocho puntos). Ya han pasado varias temporadas desde que el Girona no le gana al Real Madrid y la cita de este viernes, por todo lo que la rodea, parece la ideal.

Real Madrid y Girona ya han confirmado sus onces titulares y en el de Arbeloa hay una importante novedad que da buena prueba que el técnico busca reservar a los jugadores más habituales.

Álvaro Arbeloa ha decidido cuantificar esfuerzos y pensar en el choque de vuelta en Alemania, el miércoles, y solo mantiene en el equipo titular al meta Andrej Lunin, el uruguayo Fede Valverde a Kylian Mbappe y Vinicius.

El Girona, que ganó al Villarreal el pasado lunes, recupera a Lemar y sitúa a Echeverri como referencia ofensiva. Vanat, lesionado, es baja igual que el neerlandés Daley Blind. Víctor Reis ocupa su puesto.

Real Madrid y Girona se ven las caras este viernes a partir de las 21:00 horas en el choque que servirá de pistoletazo de salida a la jornada 31 de LaLiga EA Sports. Con el Santiago Bernabéu como escenario, madridistas y gironís buscarán tres puntos que si nos atenemos a la situación clasificatoria de ambos, les urgen más a los de Míchel para alejarse de los puestos de descenso que ahora mismo tienen a ocho unidades. El cuadro de Arbeloa por su parte necesitaría el triunfo para no verse aún más lejos del primer puesto.

Real Madrid - Girona en directo hoy en LaLiga EA Sports

El Real Madrid de Arbeloa llega a este encuentro de Liga con el orgullo herido tras la derrota esta misma semana ante el Bayern de Múnich en la ida de cuartos de final de la Champions League en el propio Santiago Bernabéu. El Real Madrid aún tiene mucho que decir en la vuelta en Alemania ya que el gol de Mbappé para dejar el resultado final en 1-2 le deja abierta la puerta a una remontada que se sumaría a una de las noches gloriosas en Europa de los blancos.

En Liga, el Real Madrid es segundo y tras la derrota el pasado fin de semana ante el Mallorca en Son Moix, el liderato que ahora mismo tiene el Barcelona está a siete puntos a falta de ocho jornadas por disputarse, es decir, 24 puntos en juego. Es importante remarcar que esta será la última vez que el Real Madrid se encuentra con su afición antes de la cita decisiva en Alemania por lo que un buen resultado y sobre todo una buena imagen son claves para la moral blanca.

Real Madrid - Girona hoy en LaLiga EA Sports en directo y online

El Girona por su parte parece que ya ha superado el mal trago de la primera vuelta en el que la falta de fortuna y las numerosas lesiones le hicieron vivir algunas jornadas en el descenso y tener la incertidumbre de un posible descenso a Segunda división. Ahora el Girona ocupa la zona media, concretamente la posición número 12 tras 30 jornadas y gracias a sus 37 puntos vive a una distancia prudencial de ocho del descenso que ahora mismo marca el Elche. Curiosamente el Girona tiene ahora mismo más cerca los puestos europeos que el descenso por lo que una serie de resultados positivos en este tramo final de campaña podría llevar a los de Míchel a un giro de 180 grados en sus aspiraciones este curso.

Enfrentamientos previos entre Real Madrid y Girona

A pesar de que el Girona ha vivido en las últimas campañas los mejores momentos de su historia, los gironís, de la mano de Míchel, no vencen al Real Madrid desde la 2022/23 en Liga. Desde entonces, el Real Madrid ha ganado en cuatro de los cinco últimos enfrentamientos. Precisamente en el de la primera vuelta se produjo el primer tropiezo en tres años con un empate a uno en Montilivi.