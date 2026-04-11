Arbeloa, contundente con la polémica entre Real Madrid y Girona: "Para mi es un penalti aquí y en la Luna"

El técnico del cuadro merengue no dudó a la hora de sentenciar la acción que pudo suponer una pena máxima cuando el marcador reflejaba 1-1. "Es lo que tenemos y es lo que hay"

Arbeloa fue cuestionado en la previa sobre las polémicas arbitrales y el técnico se mojó diciendo que era lo que había. Casualidades del destino, este viernes ante el Girona hubo una nueva polémica con un penalti sobre Mbappé cuando el marcador reflejaba el 1-1. Arbeloa, muy serio en rueda de prensa, no dudó cuando fue cuestionado sobre esta acción que pudo suponer el 2-1 para el Real Madrid.

La polémica entre Real Madrid y Osasuna enfada a Arbeloa

Arbeloa aprovechó la Luna, tan de moda últimamente por la misión de la nave de la NASA, Artemisa, para mencionarla como un lugar en el que también habría sido penalti sobre Mbappé: "Para mí es un penalti aquí y en la Luna, y es otra semana más. Es lo que tenemos y es lo que hay". Insistió Arbeloa en sus dudas con la no intervención del VAR en la acción sobre el jugador francés: "No lo entiendo yo, y creo que no lo entiende nadie. Cuando entra el VAR, me imagino que entra cuando viene bien y, cuando no, pues no entra. Es algo que, como dije ayer, ya sabéis mi opinión, y la verdad es que estos hechos la siguen manteniendo. Una acción que, para mí, como he dicho, es clarísima. La amplitud creo que aquí le da una falta. Para mí era menos que el penalti en la primera parte, y ya está. Hemos tenido muchas, cada vez con los árbitros, con este, con la semana pasada en Mallorca. Lo de siempre".

El Real Madrid debería haber ganado según Arbeloa

El técnico del Real Madrid admitió el partido gris de los suyos pero a pesar de esto apostó por un triunfo que no llegó: "Me voy con la sensación de que, como tú dices, sin hacer el partido más brillante que hemos hecho, es evidente y está claro. Es un partido que teníamos que haber ganado, sin más, con todas las ocasiones que hemos tenido y con lo poco que hemos concedido al Girona. Yo creo que era un partido con una línea de juego suficientemente fuerte como para ganar". Prosiguió Arbeloa mostrando cierta resignación: "Con el desempeño que han hecho los jugadores, creo que hemos tenido ocasiones en las que teníamos que haber hecho algún gol más. Y no ha sido así, así que nos vamos con este empate".

A pesar del empate, Arbeloa se mostró dispuesto a la remontada el próximo miércoles: "Vamos a pensar en el miércoles, en que tenemos que hacer un esfuerzo enorme en preparar bien el partido. Vamos a tener mucho más tiempo que lo que tuvimos en la ida para analizar bien todo lo que pasó en el partido del martes pasado y corregir las cosas que no hicimos bien, intentar mejorar y potenciar aquello que hicimos bien, cómo podemos hacerle daño. Y no hay otra cosa: sabemos que el miércoles es nuestro partido. Es nuestro partido, y lo tenemos claro. Toda la energía que tengamos la tenemos que poner en ese partido. Y tenemos que ir a Alemania a ganar, convencidos, y a morir allí".

El momento de Mbappé y Vinicius no preocupa

Dos de los que tienen que estar inspirados el miércoles para que el Real Madrid tenga posibilidades de meterse en semifinales son Mbappé y Vinicius. El francés y el brasileño últimamente no tienen mucho acierto de cara a gol pero Arbeloa no está preocupado por ello: "A ver, no me puedo preocupar por dos jugadores que llevan las cifras que llevan. Seguramente, dos de los cuatro o cinco mejores jugadores del mundo. No puedo estar preocupado en absoluto. Yo creo que tenemos que mejorar colectivamente muchas cosas, especialmente con algo con lo que nos llevamos tropezando mucho, que es con equipos que nos esperan, que nos dejan pocos espacios, que vienen poco a buscarnos".

Por último, el técnico del Real Madrid prometió pelear hasta el último momento por la Liga a pesar de que los blancos podrían terminar la 31 a nueve puntos del Barcelona: "No la sensación la tendré el día que la perdamos. Hasta que no la perdamos seguiremos peleando y, como os digo siempre, si la perdemos algún día, no nos queda otra cosa que hacer que salir cada partido a defender nuestro escudo y a dar lo mejor de las imágenes. Esto es el Real Madrid, así que hasta el último día hay que pelear".