Míchel cree en el Real Madrid en Champions League: "Son capaces de darle la vuelta a la eliminatoria"

El técnico del Girona se mojó en la rueda de prensa posterior al empate ante los blancos y deseó que los de Arbeloa pasen de ronda "por el bien del fútbol español"

Míchel ya avisó en la previa de que nunca era buen momento para visitar en el Santiago Bernabéu al Real Madrid y no se equivocó. El Girona no estuvo cómodo en la primera parte ante un Real Madrid que generó mucho aunque una de las más claras llevó la firma de los catalanes. En el segundo, con el gol de Fede Valverde parecía que el Girona se despedía del partido pero un golazo de Lemar puso las tablas definitivas a falta de media hora para el final. Tras el encuentro y con las malas sensaciones que dejó el Real Madrid, Míchel, técnico del Girona, fue cuestionado sobre las posibilidades de remontada de los de Arbeloa y no dudó.

Míchel apuesta por el pase a semifinales de Champions League del Real Madrid

Míchel habló del tipo de partido que puede vivir el Real Madrid en Alemania de cara a la vuelta de cuartos de final de la Champions League: "He hablado con algún jugador del Madrid y tengo la sensación de que pueden remontar, porque tienen jugadores en transición y, contra un equipo como el Bayern, que es un equipo que ataca mucho, creo que el potencial del Real Madrid en ataque es increíble. Entonces, ¿son capaces de darle la vuelta a la eliminatoria? Creo que sí". Además, deseó la clasificación de los blancos a semifinales: "Le deseo lo mejor al Real Madrid el domingo. Ojalá pase, por el bien del fútbol español".

El técnico del Girona analizó el encuentro desde la capacidad de su equipo para cerrarse en defensa: "Hoy han tenido que llevar el balón mucho más de costa a costa, porque hemos estado muy cerrados; aun así, han tenido ocasiones. La realidad es que, después del 1-0, la sensación que teníamos era que sería muy difícil sacar algo. Una acción individual de Thomas Lemar nos ha dado el empate y creo que nos ha dado mucha energía. Hay que sufrir mucho para sacar algo aquí, y lo hemos conseguido".

Prosiguió Míchel en relación al mismo tema: "Hoy se han encontrado un partido mucho más cerrado. Han tenido que abrir mucho más el campo, han tenido menos tiempo, menos espacios para correr y, bueno, aun así han generado, como es normal aquí, en el Bernabéu. Nosotros hemos tenido que hacer lo de todo el año. No nos gusta, pero defender mucho más cerca de nuestra portería creo que es el partido en el que más cerca hemos defendido de nuestra portería en todo el año. No nos gusta, pero hoy, entre las fuerzas del domingo, que gastamos muchas, y sabiendo el partido que nos encontrábamos, lo hemos tenido que hacer así y hemos sacado un punto muy valioso".

El posible penalti sobre Mbappé que marcó la polémica

Míchel también respondió a la polémica del encuentro que estuvo marcada por un posible penalti sobre Mbappé: "Habrá que verlo por delante. No lo sé. La realidad es que no lo he visto. Estoy justo en nuestro córner lejano y no lo he podido ver. Víktor Tsygankov ha dicho que él no ha hecho ningún gesto, ni mucho menos, de intentar quitarse de en medio a Mbappé ni nada, sino que ha sido un forcejeo de la jugada y que él iba por delante. Entonces, bueno, no lo sé. Habrá que verlo, pero me parece que son muchas jugadas que se arbitran fuera de lo que es el juego y creo que, en este caso, el partido ha sido limpio. No ha habido ninguna situación por ninguna de las dos partes. Creo que ha habido muy pocas faltas y ha habido mucho tiempo de juego. O sea, que no somos un equipo dudoso en ese sentido".

Por último, valoró el encuentro de Lemar y comentó las palabras que le dijo al francés en el descanso: "Un jugador de un talento brutal. Lleva tres goles. La exigencia que tenemos con él es que mire más a portería. Se lo he dicho en el descanso. Me parece un jugador que entre líneas es genial, pero hoy estaba demasiado en una zona donde no hacía daño de verdad. Lo hemos hablado en el descanso, tanto él como Ounahi. Tengo la sensación de que en la primera parte hemos estado menos agresivos de lo que deberíamos por ellos dos. Lo hemos hablado y yo creo que en la segunda parte han mirado más hacia adelante y Thomas Lemar, a nivel de talento y de entender los espacios, es un jugador increíble que nos está ayudando mucho este año y es una suerte tenerlo con nosotros".