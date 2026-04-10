Real Madrid - Girona: alineaciones probables, horario y donde ver en tv el partido de LaLiga EA Sports

La jornada 31 de LaLiga trae un grandísimo duelo entre Real Madrid y Girona en el Santiago Bernabéu. Con el equipo de Álvaro Arbeloa pendiente de la Champions League, los de Míchel quieren sorprender en un campo muy difícil para dejar encarrilada la permanencia en Primera división

Llega el fin de semana retro a LaLiga y abre con un gran duelo entre Real Madrid y Girona. El viernes en la jornada 31 nos lleva hasta el Santiago Bernabéu donde los blancos necesitan recuperar sensaciones, mientras que los gerundenses buscan tres puntos que los terminen de acercar a los ansiados 42 puntos, objetivo marcado para lograr la permanencia.

Los onces de cada equipo se verán afectados por el momento competitivo que atraviesan, con un Álvaro Arbeloa pendiente de la vuelta de cuartos de final en la Champions League ante el Bayern de Múnich, mientras que Míchel tendrá que reemplazar en ataque al lesionado Vanat.

Arbeloa se la juega en una semana

El Real Madrid vive el punto culmen de su temporada. En una misma semana, los blancos se juegan sus aspiraciones tanto en LaLiga como la Champions League, mientras que Arbeloa hace lo propio con su puesto.

Obligado a rotar y con una polémica creciente con Asencio, la cual reduce opciones en defensa, el salmantino deberá dar descanso a algunas piezas como Rüdiger, Thiago Pitarch o Arda Güler, dejando a sus mejores estrellas en el once para buscar no descolgarse de un Barcelona que ya se sitúa a 7 puntos.

Oportunidad de oro para Abel Ruiz

En el caso del Girona, Míchel no podrá contar con Vanat, quien se espera no vuelva a competir en lo que resta de temporada por una lesión en los isquiotibiales. De esta forma, la referencia ofensiva pasará a manos de Abel Ruiz, quien tiene una gran oportunidad para volver a sentirse protagonista en el conjunto rojiblanco.

Por otro lado, en defensa, Daley Blind arrastra molestias musculares desde el inicio de semana, por lo que su presencia como titular queda supeditada a su estado en las horas previas al encuentro.

Alineaciones probables del Real Madrid - Girona en la jornada 31 de LaLiga EA Sports

Real Madrid: Lunin; Carvajal, Militao, Huijsen, Fran García; Tchouaméni, Valverde, Camavinga, Bellingham; Mbappé, Vinícius.

Girona FC: Gazzaniga; Arnau, Vitor Reis, Francés, Álex Moreno; Witsel, Iván Martín, Lemar; Tsygankov, Abel Ruiz, Ounahi.

R. Madrid No Iniciado - Girona

Real Madrid - Girona: fecha y horario del partido de la jornada 31 en LaLiga EA Sports

El encuentro protagonizado entre Real Madrid y Girona en la jornada 31 de LaLiga EA Sports está programado para el viernes 10 de abril a partir de las 21.00 horas. El partido tendrá lugar en el estadio Santiago Bernabéu, remodelado feudo madridista con capacidad para cerca de 84.000 espectadores.

¿Dónde ver en directo en televisión el enfrentamiento de la jornada 31 de LaLiga entre Real Madrid y Girona?

El Real Madrid - Girona de la jornada 31 en LaLiga es ofrecido bajo demanda por Movistar, a través de su canal 'Movistar LaLiga', accesible mediante el pago de una suscripción.

¿Cómo seguir online el Real Madrid - Girona, encuentro de la jornada 31 de LaLiga EA Sports?

Además de poder visualizarlo bajo suscripción, tienes la posibilidad de seguir el Real Madrid - Girona de manera online en el directo que ofrece ESTADIO Deportivo, a través de nuestra web www.estadiodeportivo.com, merced a un minuto a minuto con todos los detalles de lo que acontezca sobre el césped del Santiago Bernabéu. Una vez finalice el encuentro, la cobertura de ESTADIO continúa con la crónica del duelo, las declaraciones de los protagonistas en zona mixta y las posibles acciones polémicas.