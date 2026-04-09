El Real Madrid se lanza a por Olise: una oferta histórica para convencer al Bayern

El Real Madrid ha puesto el foco en Michael Olise tras su exhibición en el Santiago Bernabéu durante los cuartos de final de la Champions League. El conjunto blanco está dispuesto a presentar una increíble oferta para competir su fichaje con el Liverpool FC, mientras el Bayern de Múnich se muestra reacio a su salida

Michael Olise fue uno de los nombres propios en la victoria del Bayern de Múnich (1-2) en el Santiago Bernabéu en la ida de los cuartos de final de la Champions, una actuación que ha acelerado el interés del Real Madrid.

Con el proyecto blanco estancado en una temporada que, hasta ahora, es considerada como un fracaso, Florentino Pérez quiere reflotar al equipo en verano, para volver a construir un futuro ganador en Chamartín.

Un objetivo que deslumbra al Bernabéu

Olise firmó un partido sobresaliente ante el Real Madrid, siendo decisivo en ataque y participando directamente en el gol de Harry Kane. Su rendimiento no pasó desapercibido para la directiva madridista, que, según el periodista Christian Falk, valora seriamente lanzarse a por su fichaje en el próximo mercado de verano.

El impacto fue tal que incluso logró eclipsar a figuras como Vinícius Júnior o Kylian Mbappé, las actuales referencias blancas, durante el encuentro, quedando la vuelta en Múnich como el segundo asalto entre las estrellas.

El Real Madrid prepara una inversión histórica

El Real Madrid estaría dispuesto a realizar una gran apuesta económica por el internacional francés. Las cifras que se manejan rondan entre los 160 y 165 millones de euros, lo que convertiría la operación en uno de los grandes movimientos del mercado.

No es casualidad. Olise acumula esta temporada 16 goles y 24 asistencias, unos números que reflejan su peso en el sistema de Vincent Kompany, y que lo sitúan entre los mejores atacantes del Mundo, justo a las puertas del Mundial 2026.

El Bayern cierra cualquier salida

Sin embargo, el principal obstáculo es la postura del Bayern. Desde Alemania, tanto Bild como voces autorizadas del club han sido contundentes: el jugador no está en venta.

El presidente de honor, Uli Hoeneß, ha sido claro al respecto al asegurar que ni siquiera una oferta cercana a los 200 millones de euros sería suficiente para abrir la puerta a su salida. La intención del club es convertir a Olise en una pieza clave del proyecto a largo plazo.

A esta negativa se suma la propia postura del futbolista. Según las informaciones procedentes de Alemania, Olise no tiene intención de abandonar el Bayern este verano. El extremo se siente plenamente integrado en el equipo y en la ciudad, y su prioridad pasa por seguir creciendo dentro del proyecto bávaro.

Interés internacional en el fichaje de Olise

El Real Madrid no es el único club atento a su situación. Equipos como el Liverpool también han seguido de cerca su evolución, situándose en un contexto parecido al del equipo español donde, además, el francés sería el relevo ideal para Salah, quien abandonará Anfield al finalizar la temporada.

Sin embargo, la combinación de rendimiento en Alemania, contrato hasta 2029 y firmeza del Bayern, convierte la operación en extremadamente complicada, pese a la gran oferta que podría llegar a realizarse.

Pese a las dificultades, en el Real Madrid no pierden de vista a Olise. Su actuación en el Bernabéu ha reforzado la idea de que puede ser uno de los jugadores diferenciales del futuro. Todo dependerá del próximo verano, cuando se abra el mercado y empiecen a circular las ofertas.