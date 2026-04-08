Michael Olise somete al Real Madrid: el francés amenaza los récords de Messi y Figo

El extremo derecho fue una pesadilla absoluta en la ida de los cuartos de final de la Champions League, aunque Neuer brilló con sus múltiples paradas, el franco-inglés firmó una actuación imparable, evidenciando un nivel que justifica su enorme valor de mercado y sus escalofriantes datos estadísticos

El gran nombre propio de la eliminatoria de ida de los cuartos de final de la entre el Real Madrid y el Bayern Múnich tiene acento francés. Aunque para muchos el gran protagonista del encuentro disputado ayer fue el guardameta Manuel Neuer, que a sus de edad firmó una actuación verdaderamente soberbia logrando 9 paradas de 10 tiros recibidos, la realidad es que Michael Olise fue el verdadero quebradero de cabeza para la defensa del conjunto blanco. El extremo del equipo bávaro superó por completo a su marcador, Álvaro Carreras, convirtiéndose en un jugador sencillamente imparable a lo largo de toda la noche para la zaga madridista.

El joven atacante franco-inglés fue una amenaza constante atacando siempre por la banda derecha, sus formidables estadísticas frente al equipo de la capital española reflejan a la perfección su enorme dominio sobre el terreno de juego. Disputó los 90 minutos del choque, registró 82 toques de balón en total, completó 4 regates de forma exitosa frente a los defensores, generó 2 pases clave muy peligrosos y repartió 1 asistencia a Harry Kane. Curiosamente, Olise fue el único integrante del tridente de ataque de su equipo que se marchó ayer sin anotar un gol, pero su valiosa aportación sobre el césped fue mucho más allá del acierto rematador y es que en el uno contra uno, el francés es probablemente ahora mismo, uno de los futbolistas más desequilibrante del mundo.

A un paso de igualar los registros de Lionel Messi y Luís Figo

El rendimiento del talentoso extremo derecho durante la actual campaña está dejando unas estadísticas completamente escalofriantes. En lo que llevamos de temporada deportiva, el jugador ya acumula la asombrosa cifra de 29 asistencias entre todas las competiciones, quedándose a tan solo dos pases del histórico récord de Leo Messi. Además, en Europa ya suma 8 asistencias en la Champions League, situándose a una del récord de Luis Figo. Para complementar estos increíbles números como asistente de lujo, el atacante ha logrado anotar 16 goles en lo que va de temporada.

El espectacular acierto de la secretaría técnica del Bayern Múnich en los despachos resulta absolutamente innegable. El conjunto alemán pagó apenas 53 millones de euros en julio de 2024 por su traspaso. Actualmente, su valor de mercado asciende de forma increíble hasta casi 155 millones de euros y tiene un contrato blindado hasta 2029. A nivel internacional, pese a nacer en Hammersmith, Londres (Reino Unido), el habilidoso futbolista eligió representar oficialmente a Francia, selección donde ya es un fijo indiscutible para Didier Deschamps y una de las esperanzas para el Mundial de este verano que se disputará en Canadá, Estados Unidos y México.