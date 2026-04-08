El "sueño" mundialista de Morata, casi imposible: un gol en 23 partidos complica su camino al Mundial

El sueño mundialista de Álvaro Morata se enfría entre la falta de gol y la pérdida de protagonismo en Italia

El presente deportivo de Álvaro Morata atraviesa una etapa especialmente delicada en el Como 1907 dirigido por Cesc Fábregas. A sus 33 años, el delantero no logra recuperar su mejor nivel y su situación empieza a generar dudas tanto en su club como en el entorno de la selección española.

En los últimos meses, su rendimiento ha caído de forma notable, algo que se refleja en su ausencia en las convocatorias recientes de Luis de la Fuente. Esta falta de continuidad pone en serio riesgo su presencia en el próximo Mundial de 2026, un objetivo que parece cada vez más lejano.

Estadísticas preocupantes y falta de continuidad

Los números de la temporada son claros y poco alentadores. Morata apenas ha conseguido un gol y dos asistencias en 23 partidos, acumulando menos de 900 minutos de juego. Su único tanto llegó en la Copa de Italia frente a la Fiorentina, mientras que en la Serie A su cuenta goleadora sigue en blanco.

Además, su protagonismo ha disminuido considerablemente. Desde diciembre, ha perdido la titularidad y su participación se limita a apariciones desde el banquillo, como ocurrió recientemente ante el Udinese, donde solo disputó los minutos finales.

Las razones detrás de su bajón

Uno de los factores clave ha sido una lesión muscular sufrida a finales de 2025, que lo mantuvo fuera de los terrenos de juego durante varias semanas. Desde entonces, el delantero no ha logrado recuperar ritmo ni confianza, algo fundamental para un jugador de su perfil.

A esto se suma su inestabilidad en los últimos años. Morata ha pasado por clubes como el Atlético de Madrid, el AC Milan y el Galatasaray sin consolidarse plenamente en ninguno, lo que ha afectado su continuidad y rendimiento.

El respaldo de Cesc Fábregas

A pesar de la situación, su entrenador mantiene un discurso de confianza. Fábregas ha reconocido que el jugador está “motivado, aunque decepcionado” por su falta de minutos, algo comprensible en un futbolista acostumbrado a ser protagonista.

El técnico insiste en que lo importante no es la cantidad de tiempo en el campo, sino el impacto durante ese tiempo. También ha subrayado que Morata comenzó bien la temporada y que ahora está en proceso de recuperación competitiva.

Un futuro en juego rumbo al Mundial

La realidad es que el margen de reacción es cada vez menor. Si no logra revertir su situación en las próximas semanas, su ausencia en la lista mundialista será prácticamente inevitable.

El Como 1907, considerado una de las sorpresas del campeonato, sigue compitiendo a buen nivel, pero la aportación de Morata sigue siendo insuficiente. Mientras tanto, el delantero continúa luchando por recuperar su mejor versión y mantener vivo su sueño internacional.

En definitiva, el futuro inmediato de Morata dependerá de su capacidad para reencontrarse con el gol y recuperar protagonismo, dos aspectos que hoy parecen lejanos pero no imposibles.