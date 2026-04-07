Vlahovic vuelve a caer lesionado y enciende las alarmas en la Juventus

Dušan Vlahović sufre una nueva lesión que frena su regreso y vuelve a generar preocupación en la Juventus

El Dušan Vlahović vuelve a encender las alarmas en el Juventus tras sufrir una nueva dolencia física cuando apenas comenzaba a recuperar sensaciones. El delantero serbio experimentó molestias en el gemelo izquierdo durante el calentamiento del duelo ante el Génova, lo que le impidió participar en el encuentro.

El club confirmó posteriormente que, tras someterse a diversas pruebas médicas, se detectó una lesión leve en el sóleo, lo que obligará al atacante a detener nuevamente su actividad durante al menos un par de semanas.

Un regreso frustrado tras meses de ausencia

Este nuevo episodio resulta especialmente duro para Vlahovic, quien había regresado recientemente a la competición tras permanecer varios meses fuera por una lesión más grave. En diciembre, el delantero sufrió un problema de alto grado en el aductor izquierdo, que incluso requirió intervención quirúrgica.

Después de un largo proceso de recuperación, el serbio volvió a pisar el terreno de juego a finales de marzo, disputando algunos minutos frente al Sassuolo. Sin embargo, cuando parecía listo para sumar protagonismo, este nuevo percance vuelve a frenar su progresión.

Una temporada marcada por la irregularidad

El curso actual no está siendo sencillo para el delantero. Más allá de los problemas físicos, su participación ha sido limitada y su rendimiento ofensivo se ha visto afectado. Hasta el momento, Vlahovic acumula apenas seis goles, una cifra alejada de las expectativas generadas en torno a su figura.

Las lesiones han condicionado tanto su continuidad como su capacidad para consolidarse como referencia ofensiva del equipo, en una temporada en la que la Juventus necesita regularidad en ataque.

Otro susto en el partido ante el Génova

El encuentro frente al Génova dejó también otra preocupación para el cuerpo técnico dirigido por Luciano Spalletti. El guardameta Mattia Perin tuvo que ser sustituido al descanso tras notar molestias en el gemelo derecho.

En su lugar ingresó Michele Di Gregorio, quien tuvo una actuación destacada en la segunda mitad, incluyendo una intervención clave al detener un penalti. Posteriormente, los exámenes descartaron una lesión grave en el caso de Perin, aunque su evolución será monitoreada en los próximos días.

Una victoria clave con sabor agridulce

A pesar de los inconvenientes físicos, la Juventus logró imponerse por 2-0 en el Allianz Stadium, sumando tres puntos fundamentales en su pelea por los puestos de Liga de Campeones. El equipo se mantiene en la lucha directa por entrar en el ‘Top 4’, en una recta final de temporada muy disputada.

No obstante, la victoria quedó parcialmente empañada por las bajas y las dudas físicas, especialmente la de Vlahovic, cuyo estado genera inquietud en un momento decisivo.

Precaución y seguimiento médico constante

Desde el cuerpo técnico se optó por no arriesgar al delantero tras detectar las molestias durante el calentamiento. La prioridad es evitar una recaída que pueda prolongar aún más su ausencia.

El club seguirá de cerca la evolución del jugador en los próximos días, con el objetivo de que pueda regresar en las mejores condiciones posibles. Mientras tanto, la Juventus deberá afrontar compromisos clave sin uno de sus atacantes principales, confiando en otras alternativas ofensivas para mantener su competitividad.