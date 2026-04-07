Álex Remiro responde tras el varapalo de la Selección española

El portero de la Real Sociedad logró dejar la portería a cero, siendo el único en hacerlo de los 4 internacionales tras ver como los otros 3 han disfrutados de minutos en la Selección española

La Real Sociedad regreso del parón de selecciones con una victoria crucial ante el Levante que le mete de lleno en la lucha por Europa. El cuadro de Pellegrino Matarazzo hizo los deberes y, encima, Álex Remiro logró mantener la portería a cero por tercera vez en lo que va de temporada. El meta llegaba al duelo en un ambiente enrarecido tras ser el único portero de los 4 que convocó Luis de la Fuente que no dispuso de minutos en los amistosos de España antes del Mundial. Tras el varapalo sufrido en la Selección española, viendo como hasta Joan García tenía minutos, Álex Remiro responde manteniendo la portería a cero, siendo el único de los 4 internacionales españoles en lograrlo.

Portería a cero de Álex Remiro tras quedarse sin minutos con España

Remiro volvía a la Real Sociedad tras quedarse sin minutos en la Selección española por orden de Luis de la Fuente. El riojano decidió convocar a 4 porteros para los amistosos ante Serbia y Egipto. Unai Simón, David Raya, Álex Remiro y Joan García eran los elegidos del seleccionador, que otorgó minutos a todos menos al portero de la Real Sociedad. Su presencia en el Mundial se tambalea tras estas últimas decisiones de Luis de la Fuente, pero el vasco no se da por vencido, no tira la toalla y firmó una gran actuación ante el Levante para sacar los tres puntos y mantener la portería a cero por tercera vez en LaLiga. Remiro, de esta forma, se desquita del varapalo de la Selección española y lanza un aviso a Luis de la Fuente. El meta del conjunto donostiarra fue el único de los 4 internacionales que dejó la portería a cero, ya que Unai Simón recibió 2 goles del Getafe, Joan García encajó 1 tanto ante el Atlético de Madrid y David Raya no jugó este fin de semana.

La Real Sociedad apoya a Remiro

Desde la Real Sociedad apoyan a su portero de cara a este tramo de temporada que será crucial para determinar si el cuadro vasco logra la clasificación europea y si Remiro estará presente en los elegidos por Luis de la Fuente para el Mundial 2026. "Remiro creo que es un porterazo, tiene las cosas claras y sabe lo bueno que es. Y tiene toda la confianza del equipo... y del míster", destacaba en una entrevista a El Desmarque Barrenetxea que se estrenó como internacional con la Selección española.