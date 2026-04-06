La Real Sociedad sonríe con Carlos Fernández: en sus mejores números como profesional

El delantero sevillano firmó su gol número 14 con el Mirandés, donde se encuentra cedido, e igualó de esa forma su mejor marca en el fútbol profesional que data de la 19/20 con la camiseta del Granada

La Real Sociedad no pierde de vista a aquellos jugadores que se encuentran cedidos en otros clubes, como es el caso de Javi López (Oviedo), Jon Pacheco (Alavés) o Mikel Goti (Córdoba). Pero, sin duda, el caso más llamativo es del Carlos Fernández, que este pasado domingo reafirmó más si cabe su resurrección con la camiseta del Mirandés, lo que supone a su vez una muy buena noticia para la entidad donostiarra.

A sus 29 años, y después de un auténtico calvario de lesiones, el delantero sevillano vuelve a disfrutar del fútbol y lo está haciendo a lo grande. No en vano, está firmando los mejores números de su carrera en el fútbol profesional, después de que la pasada campaña solo pudiese anotar un gol en su paso por el Cádiz también en la Categoría de Plata.

Seis años después, en el mismo punto

Hasta ahora su mejor temporada era la 19/20, en la que logró 14 tantos, dos de ellos en la Copa del Rey, en las filas del Granada en Primera división. Era la segunda cesión consecutiva que vivía por parte del Sevilla FC, tras pasar por el Deportivo de La Coruña, y la Real Sociedad apostó para hacerse con su fichaje a cambio de 10 millones de euros.

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Es conocida por todos su triste etapa como txuri urdin, que se resume en 5 dianas en 59 encuentros y largos periodos de convalecencia. Pero el de Castilleja de Guzmán tiene en su mano superar aquella campaña que le sirvió como trampolín en Los Cármenes, sin cejar en su empeño por mantener vivo a un Mirandés que está a seis puntos de la salvación.

Ocho partidos por delante y otro reto de su etapa en el Sevilla FC

Este pasado domingo hizo el tanto de la victoria ante un rival directo como el Zaragoza con un precioso taconazo. Ya ha igualada la cifra de 14 goles en 11 partidos menos y aún le quedan por delante otros ocho choques para seguir reivindicándose. Su reto particular ahora se sitúan en los 17 tantos que hizo con el Sevilla Atlético en la extinta Segunda división B en 15/16, siendo clave en el ascenso del filial nervionense.

El plan de la Real Sociedad con Carlos Fernández

Mientras tanto, en la Real Sociedad asisten al temporadón de Carlos Fernández con una sonrisa. En verano le tocará regresar a Anoeta, donde tiene un año más de contrato, pero pese a sus grandes registros difícilmente tendrá un hueco en la plantilla que ahora dirige Pellegrino Matarazzo. La idea no es otra que volver a encontrarle acomodo, aunque su rendimiento permitirá a priori hacerlo en condiciones mucho más ventajosas para el club donostiarra.

Cabe recordar que la entidad presidida por Jokin Aperribay sigue pagando la mayor parte del salario del ariete aljarafeño. El Mirandés, de hecho, solo abona 200.000 euros. Ahora, en cambio, incluso se alberga la esperanza de poder consumar una venta que deje alguna ganancia económica, aunque no será fácil. La mayoría de pretendientes de Carlos Fernández volverá a estar en Segunda división y pocos pueden hacer frente a un traspaso. Como mal menor, no obstante, se buscará que en su nuevo destino asuman la máxima tajada posible de su sueldo.