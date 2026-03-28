El Mirandés sigue sumando al ritmo de Carlos Fernández

El delantero cedido por la Real Sociedad marcó dos goles ante el Córdoba y ya está en su mejor temporada goleadora en Liga

El Mirandés no supo aprovechar del todo el mal momento del Córdoba de Iván Ania. Los andaluces llegaban con seis derrotas consecutivas a sus espaldas y parecía el momento idóneo para asaltar el Nuevo Arcángel y que el Mirandés se llevase tres puntos clave de cara a la permanencia en LaLiga Hypermotion. El Mirandés tuvo que reponerse a los dos goles del Córdoba y lo hizo con un doblete de un inspirado Carlos Fernández que ha sumado tres dianas en los dos últimos encuentros. El Mirandés ha logrado cuatro de los últimos seis puntos en juego y terminará la jornada con 28. En caso de que el Real Valladolid no sume ante el Burgos, se podrían quedar los jabatos a ocho de salir de los puestos de descenso a falta de 30 por disputarse.

El Mirandés de Antxon Muneta se aferra a Carlos Fernández

El Mirandés está sabiendo recuperar al mejor Carlos Fernández y es que tal y como reflejábamos en ESTADIO Deportivo hace algunos días, el delantero cedido por la Real Sociedad estaba superando hasta la pasada jornada sus mejores cifras goleadores en Liga con 11 goles (10 en la 18/19 y en la 19/20 con Deportivo de La Coruña y Granada). Con estos dos goles de este pasado viernes ante el Córdoba, Carlos Fernández ahora mismo está igualado con su mejor cifra total de goles en el fútbol profesional que le llevó a marcar 13 en al 2019/20 en las filas del Granada entre Liga y Copa del Rey. Con 10 partidos por delante, no sería descabellado pensar que Carlos Fernández superase esos 13 goles esta temporada y se confirmase nuevamente como el referente ofensivo del cuadro jabato este curso.

Antxon Muneta queriá más para el Mirandés

El técnico del Mirandés, a pesar de la buena actuación de su principal referente ofensivo, Carlos Fernández, no se quedó contento con el punto conseguido debido a la situación clasificatoria del equipo: "Dada nuestra situación clasificatoria nos sabe a poco porque necesitábamos los tres puntos. Evidentemente en cualquier otro contexto este punto, nos sabría muy bien. Además creo que hemos tenido un tramo de la segunda parte bastante largo en el que hemos llegado a meter el 2-3, aunque era fuera de juego; pero hemos hecho unos minutos para levantar el partido. Sabe a poco aunque el Córdoba ha apretado al final también".

Seguidamente, Antxon Muneta hablaba de cómo no les había dado la gasolina en la segunda parte para culminar la remontada y llevarse los tres puntos: "Diría que la primera parte ha sido igualada en la que en una acción a balón parado se pusieron por delante y nos costó, aunque tuvimos un mano a mano y alguna llegada buena, teniendo bastante controlado al Córdoba. Al descanso hemos hablado de que si apretábamos un poco más el acelerador, como hicimos en los últimos quince minutos de la primera, seguramente nos íbamos a meter bien en el partido. El mazazo que ha supuesto en el minuto uno el 2-0, regalado con un error que no es habitual en Carlos, pero el equipo se ha levantado con mucha personalidad. Hemos cogido el balón, atacado bien y generado muchas situaciones. Creo que hemos merecido ponernos por delante. No nos ha dado la gasolina para los últimos minutos. El Córdoba ha hecho cambios y ha metido frescura. Nos han sometido y ahí la forma de ganar el partido era en alguna contra. Tuvimos alguna situación que no supimos completar y al final hemos librado".

Por último, sobre el Córdoba, Muneta explicó como con el 2-2 el equipo cordobesista notó los silbidos de su afición: "A mí el Córdoba es un equipo que me gusta y creo que, por el volumen de ocasiones que crean, no tendrán problemas. La situación se ha notado con el 2-2 porque el estadio ha empezado a pitarles y eso les ha afectado un poco, pero es el Córdoba que se viene viendo estas dos temporadas".