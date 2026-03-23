Un histórico Carlos Fernández mantiene vivo al Mirandés en el sueño de la permanencia en Segunda

El delantero andaluz, cedido por la Real Sociedad, marcó este pasado domingo su undécimo gol, siendo su temporada más prolífera de cara a portería en Liga

Carlos Fernández está siendo para el Mirandés lo que Panichelli fue el pasado curso para los jabatos, salvando las diferencias en número de goles. Carlos Fernández se está convirtiendo en el referente ofensivo del cuadro jabato y lo ha demostrado con Fran Justo, luego con Jesús Galván y finalmente con Antxon Muneta.

Este último técnico, gracias en parte a los goles de un Carlos Fernández que recordemos, está cedido por la Real Sociedad hasta final de curso, sigue agarrándose a la permanencia en LaLiga Hypermotion después de 31 jornadas. El Mirandés es penúltimo con 27 puntos pero el triunfo de este pasado domingo y las derrotas de Zaragoza, Huesca y Real Valladolid, le han acercado tres puntos a los puestos fuera del pozo.

Carlos Fernández hace historia en el Mirandés

Carlos Fernández volvía a sentirse futbolista este pasado fin de semana con el Mirandés ya que en la jornada anterior ante el Cádiz no estuvo por problemas en uno de sus tobillos. Este pasado domingo saltó en la segunda mitad y su gol en el 84 le sirvió al Mirandés para sumar tres puntos vitales que le sigue dando opciones a los jabatos para pelear por la permanencia en Segunda.

Además, Carlos Fernández sumó su gol número 11 de la temporada en Liga, lo que significa su registro más alto en el fútbol profesional superando las temporadas 2018/19 y 2019/20 cuando en las filas de Deportivo de La Coruña y Granada alcanzó la decena. Si Carlos Fernández marca dos goles más llegaría a los 13 y esos serían los que firmó en el Granada en la 19/20. Por tanto, Carlos Fernández tiene, a falta de 11 jornadas para que acabe la temporada regular, firmar su mejor curso a nivel individual aunque de poco le servirá al delantero andaluz si el Mirandés no se salva y acaba condenado al descenso a Primera RFEF.

Carlos Fernández habla de su lesión

Tras volver a marcar con el Mirandés, Carlos Fernández atendió a los medios de comunicación y comentó el tratamiento que ha llevado para mejorar su tobillo: "Hemos estado intentando mejorar un poco el tobillo. Desde el partido ante Las Palmas me estaba dando bastantes problemas y en ello estamos. Esperemos que evolucione bien y que de aquí al final me permita estar al máximo". El delantero del Mirandés cedido por la Real Sociedad habló de la necesidad de los jabatos de sumar los tres puntos ante el Real Valladolid después de las derrotas en jornadas anteriores: "Lo necesitábamos sobre todo porque fue merecida después de los últimos partidos donde estábamos mereciendo más, quitando el de Burgos. Fue una jugada rápida y antes del partido habíamos visto algunas imágenes que el portero salía rápido y que iba al suelo. Por suerte fue gol y sirvió para conseguir los tres puntos".

Carlos Fernández no esconde la urgencia del Mirandés

Por último y como es lógico, Carlos Fernández sabe que el Mirandés no se puede permitir más fallos y necesita sumar de tres en tres en varias jornadas: "Llevamos varias semanas en las que el mensaje es claro. Da igual lo que pase si tú no ganas. Hay que conseguir encadenar victorias y luego esperar. Debemos tener fe y creer hasta el final, trabajar como lo venimos haciendo. No se le puede reprochar nada a nadie dentro de la dificultad de la situación y de la realidad que todos vemos. Ojala vayamos recortando un poco de distancia y estar vivos al final".

Antxon Muneta también dejó clara la importancia de Carlos Fernández para el Mirandés: "En este caso, la vuelta de Carlos para el equipo es fundamental. No podía salir de inicio porque lleva prácticamente cinco semanas sin entrenar y cuando ha entrado, nos ha enseñado lo que es Carlos. Ha tenido una ocasión y la ha metido".