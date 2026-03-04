Carlos Fernández y una vuelta con tintes de urgencia en el Mirandés

El delantero sevillano, cedido por la Real Sociedad, no pudo estar ante el Ceuta el pasado fin de semana y Antxon Muneta comentó tras caer ante los caballas que "forzó al máximo" para llegar

El Mirandés sigue tratando de agarrarse a LaLiga Hypermotion con todo lo que tiene. El Mirandés está sabiendo adaptarse a la 'nueva realidad' de esta temporada en Segunda división, más aún si se mira atrás y se ve que los jabatos peleaban el año pasado por el ascenso a Primera, ese que estuvieron a punto de lograr de la mano de Alessio Lisci si no llega a ser por el Real Oviedo. Uno de los futbolistas que está aportando mucho a la permanencia del Mirandés es el delantero sevillano Carlos Fernández.

Carlos Fernández, que pasó por equipos como Sevilla, Deportivo de La Coruña, Granada o Cádiz el pasado curso, llegó al Mirandés en calidad de cedido y en busca de una nueva oportunidad en Anduva de relanzar su carrera tras el mal curso con los gaditanos el pasado curso.

Carlos Fernández está consiguiendo su propósito y a falta de 14 jornadas para que concluya la temporada de LaLiga Hypermotion, está teniendo números goleadores que no tenía desde la 2018/19 y la 2019/20 con Deportivo de La Coruña y Granada respectivamente.

El Mirandés necesita a Carlos Fernández para seguir en LaLiga Hypermotion

En lo que respecta al Mirandés, los de Antxon Muneta, el tercer técnico de la temporada tras Fran Justo y Jesús Galván, es penúltimo con 24 puntos, los mismos que el colista Real Zaragoza. El Mirandés ha pagado muy caro la media campaña que ha pasado jugando lejos de Anduva y disputando sus partidos como local en Mendizorroza debido a las reformas que estaba sufriendo en su estadio pero al igual que le pasa a los maños, a falta de 42 puntos por disputarse, no se les puede dar por descendidos. En esa tarea de evitar el descenso al fútbol no profesional de Primera RFEF está ayudando activamente Carlos Fernández con sus 10 goles y dos asistencias en lo que va de curso.

Antxon Muneta habla de la implicación de Carlos Fernández en el Mirandés

En el último partido de Mirandés en el que recibió en Anduva al Ceuta de José Juan Romero, los jabatos buscaban sumar su tercer encuentro sin conocer la derrota tras empatar ante Las Palmas y ganarle al Huesca, rival directo, en El Alcoraz. Pero el Ceuta tenía otros planes y no sin sufrimiento, se llevó los tres puntos de Anduva. No pudo estar Carlos Fernández en dicho partido con el Mirandés debido a problemas físicos aunque su participación no estuvo descartada hasta última hora.

Tras el encuentro, Antxon Muneta fue cuestionado sobre la ausencia de Carlos Fernández y el preparador aclaró que ya había jugado forzando anteriormente y que lo esperaban de vuelta pronto: "Es tío total y absolutamente comprometido. Si no ha podido ir convocado hoy, como os podéis imaginar es porque está fatal. Forzó lo máximo. Igual que la semana pasada jugó estando mal, lo ha intentado hasta el último momento. No ha podido. Ojalá lo tengamos pronto".

El derbi burgalés en el que Carlos Fernández espera estar

Si Carlos Fernández vuelve el próximo fin de semana, lo hará en uno de los partidos más esperados para los jabatos. Los de Antxon Muneta visitan al rival de la ciudad, es decir, el Burgos. Los de Ramis están en un gran momento de forma y querrán repetir el resultado de la primera vuelta donde ganaron por 0-2. La pasada temporada, el Mirandés de Alessio Lisci consiguió el triunfo por 0-1 gracias al gol del hoy delantero del Girona, Hugo Rincón, que está cedido por el Athletic Club.

Un triunfo del Mirandés ante el Burgos el próximo fin de semana tendría un valor doble ya que además de tres puntos que servirían para no perder comba con la permanencia, supondría un impulso anímico importante. En lo que respecta al resto de equipos metidos en el ajo del descenso en LaLiga Hypermotion, el Real Zaragoza visitará al Cádiz, la Cultural Leonesa al Almería y el Huesca será el único que actuará como local recibiendo al Albacete.