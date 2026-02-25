Preocupación en Anduva: Carlos Fernández, pendiente de evolución

Carlos Fernández mantiene en vilo al Mirandés tras su lesión en El Alcoraz y su presencia ante el Ceuta sigue en duda

El CD Mirandés mantiene la atención puesta en la evolución física de Carlos Fernández, quien tuvo que abandonar el terreno de juego en el minuto 36 del duelo disputado en El Alcoraz ante la SD Huesca. El delantero sintió molestias en el tobillo y no pudo continuar en un partido clave en la pelea por la permanencia.

Pese al contratiempo, el conjunto rojillo logró una victoria de enorme valor a domicilio. Sin embargo, la posible ausencia de su máximo goleador —autor de diez tantos en liga— genera inquietud en el entorno jabato. Desde el final del encuentro, el club ha optado por la prudencia, mientras los servicios médicos trabajan para acelerar su recuperación de cara al próximo compromiso frente a la AD Ceuta FC, que visitará Anduva por primera vez.

Un referente ofensivo difícil de reemplazar

Carlos Fernández no solo aporta goles. Su capacidad de presión, su sacrificio en tareas defensivas y su movilidad en el frente de ataque lo convierten en una pieza esencial para el esquema de Antxón Muneta. El atacante acumula más de 1.800 minutos repartidos en 24 encuentros, cifras que reflejan su peso específico dentro del equipo.

El cuerpo técnico confía en contar con él el domingo, en un choque donde el Mirandés intentará enlazar dos triunfos consecutivos, algo que apenas ha logrado una vez en la presente temporada. Lograr esa regularidad podría marcar la diferencia en el tramo decisivo del campeonato.

Malsa y Nikic, también bajo observación

No es el único frente abierto en la enfermería rojilla. El centrocampista Malsa se someterá a una resonancia magnética para determinar el alcance exacto de sus molestias, mientras que el guardameta Nikic evoluciona favorablemente y podría entrar en la convocatoria del fin de semana si las sensaciones continúan siendo positivas.

La acumulación de contratiempos físicos obliga al cuerpo técnico a manejar alternativas, consciente de que cada punto en esta fase resulta determinante para asegurar la continuidad en la categoría.

Javi Hernández, el impulso inesperado

En medio de las dudas, el equipo ha encontrado un impulso decisivo en Javi Hernández, cedido por el RCD Espanyol. El joven mediocampista firmó una actuación sobresaliente ante el Huesca, anotando un gol y asistiendo en el segundo tanto que selló el 1-2 definitivo.

Su rendimiento ha elevado el nivel competitivo del Mirandés en las últimas jornadas. Desde su llegada, el equipo muestra mayor personalidad, claridad en la circulación y capacidad para manejar distintos registros de partido. No es exagerado afirmar que buena parte de las aspiraciones de salvación pasan actualmente por su talento.

Además, su crecimiento no ha pasado desapercibido. En el entorno del Espanyol ya siguen de cerca su progresión, valorando su regreso como una opción real para la próxima campaña.