El Mirandés busca "no volverse loco" con el descenso en LaLiga Hypemrotion

Maras, cedido por el Deportivo Alavés en este último mercado de fichajes de invierno, habló del momento del cuadro jabato y de ir "partido a partido"

Al Mirandés de Antxon Muneta siguen sin salirle los resultados para abandonar los puestos de descenso en LaLiga Hypermotion. Tras el triunfo en la jornada 24 ante el Málaga, todo el mundo se ilusionó en Anduva con una remontada para conseguir el objetivo de la salvación.

Después llegó la dura realidad con la derrota ante el Racing de Santander y el cruel empate en los últimos minutos ante Las Palmas cuando todo el mundo contaba ya con los tres puntos. De este modo, el Mirandés sigue siendo colista de LaLiga Hypermotion con 21 puntos y la salvación ya está a ocho. Aún es pronto para hablar de descenso en el Mirandés pero con cada jornada que pasa y el equipo no suma de tres, las opciones se van esfumando.

El Mirandés de Maras aún no habla de finales en LaLiga Hypermotion

Este pasado miércoles, Maras, central llegado desde el Deportivo Alavés en calidad de cedido hasta el próximo 30 de junio, apostó por ir partido a partido y no dar por perdida la lucha por la permanencia: "Estamos en febrero. Las cosas no se consiguen ni se tiran en enero o febrero. Lo que hay que hacer es competir, intentar no volverse loco con clasificación y puntos porque ahora estamos trabajando para llegar a las últimas jornadas y jugar finales. Es nuestra realidad. Hay que ir partido a partido y preparar bien Huesca. No necesitamos crear más ansiedad ni más presión a los chicos".

Un Huesca que llega crecido ante el Mirandés

El Mirandés visitará el próximo fin de semana El Alcoraz para medirse a un Huesca que salió la pasada jornada de puestos de descenso gracias a su importante triunfo ante el Ceuta. Los de Jon Pérez Bolo han sumado siete puntos de los últimos 15 por los cuatro de los de Antxon Muneta. Maras no quiso ponerle el calificativo de final al partido ante el Huesca y sí el de una importancia grande: "Creo que finales son otros partidos. Ahora tenemos que dar una importancia grande al encuentro, pero tenemos que ir allí a intentar sacar nuestra mejor versión y un marcador positivo. Ellos también están en la pelea abajo y eso le da importancia al duelo".

La experiencia de Maras al servicio del Mirandés

La llegada de Maras al Mirandés desde el Deportivo Alavés ha sido recibida con los brazos abiertos en Anduva. El central serbio de 30 años ha pasado de no jugar en la primera parte de la temporada con los babazorros, a ser titular en sus tres primeras comparecencias con los jabatos. Con Maras sobre el campo, el Mirandés ha recibido tres goles aunque si algo se valora en Anduva es su experiencia sobre el terreno de juego.

El propio Maras habló de la juventud de la plantilla y de las ganas de los más jóvenes en aprender: "Me siento muy bien y cómodo con el equipo. La mayoría de los chicos son jóvenes y veo que les gusta aprender. Quieren aprender cosas y crecer. En mi caso, no he jugado en el primer tramo de la temporada y he venido aquí y estoy jugando. Estoy intentando aportar mi granito de arena, intentar ayudar a los chicos para que aprendan algunas cosas que no saben".